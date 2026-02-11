Cientos de tractores ‘invaden’ Madrid en protesta contra la PAC y Mercosur

El campo dice basta.

No aguantan más el burocratismo de unos políticos que nunca han sembrado ni una patata.

Madrid se prepara para recibir este miércoles a 500 tractores y a miles de agricultores y ganaderos que recorrerán sus calles en una contundente protesta contra las políticas que asfixian al sector agrícola español. Organizada por Unión de Uniones y Unaspi, la marcha comenzará en la Plaza de Colón y avanzará por el Paseo de Recoletos y el Paseo del Prado hasta llegar al Ministerio de Agricultura, ubicado en Atocha, donde se entregarán sus reivindicaciones a las 13.30 horas.

El sector primario exige una PAC sin recortes para el periodo 2028-2034 y se opone al pacto UE-Mercosur, actualmente paralizado por el TJUE, pero que muchos consideran una competencia desleal para las carnes y productos provenientes de Sudamérica. Los organizadores han señalado el aumento desmedido de los costes desde el estallido del conflicto en Ucrania, así como la brecha existente en la cadena alimentaria y la falta de relevo generacional. «Esto no es solo un problema del campo; es un asunto que afecta a toda la sociedad que se alimenta tres veces al día», advierte Luis Cortés, coordinador de Unión de Uniones.

Los tractores llegarán desde diferentes puntos estratégicos de España en cinco rutas principales:

Torrejón de la Calzada (hasta 130 tractores).

(hasta 130 tractores). Guadalajara (70).

(70). El Espinar (Segovia) (130).

(130). Robregordo y Buitrago de Lozoya (100).

(100). Arganda del Rey (70).

Proceden de diversas regiones como Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha, sumando también el apoyo de Ourense (400 personas y 14 tractores) y Sevilla (200 participantes en vísperas). Además, Vox se une a la causa con la presencia de Rodrigo Alonso y Mireia Borrás, quienes apoyan hasta llegar al ministerio.

Caos vial y seguridad reforzada

El Ayuntamiento de Madrid ha alertado sobre cortes masivos que afectarán desde las 8.00 hasta las 18.00 horas en numerosas calles: entre ellas, Santa María de la Cabeza, Embajadores, Paseo de la Chopera, Plaza de Legazpi, entre otras. Esto impactará a 126 líneas de autobuses EMT, lo que representa un 60% del total. La Delegación del Gobierno, por su parte, ha limitado el número de tractores a 500, como ya sucedió en 2024, e implementa un despliegue policial compuesto por 1.800 efectivos: 1.000 policías nacionales, 800 guardias civiles y más agentes municipales.

📢🚜Debido a la tractorada prevista para mañana en Madrid, la circulación puede verse afectada. Especial atención en la M-131, M-103, M-111, M-113, N-320, M-203, M-500, M-405, M-600, M-509 y M-505. ⚠️Se recomienda desplazarse en transporte público. pic.twitter.com/BGPk7Aw90C — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) February 10, 2026

Antecedentes de un malestar crónico

Las manifestaciones recordarán las ocurridas en 2024, cuando el sector agrícola paralizó España debido a los bajos precios y la burocracia asfixiante. En esta ocasión, las condiciones climáticas adversas han incrementado las pérdidas millonarias sin ayudas suficientes. El acuerdo con Mercosur ha sido objeto de críticas por permitir la importación de carne barata sin cumplir los estándares europeos, lo que ha unido al sector contra Bruselas y el Gobierno liderado por Sánchez. En Sevilla, pancartas exigían «oxígeno para el campo», mientras que en Extremadura se exhibieron tablas reivindicativas frente a Moncloa.

La marcha a pie desde Colón abarca una distancia de 2,5 km hasta Atocha, con una previsión máxima de hasta 8.000 manifestantes. Si el clima lo permite, los tractores resonarán hasta las 18.00 horas; aunque los horarios flexibles podrían permitir prórrogas.

Curiosidades: En 2024 se limitó el número a 1.500 tractores; hoy repiten historia con un máximo establecido en 500. Galicia también enviará autobuses pese a los bloqueos en A-52. Y no olvidemos que Vox llega con eurodiputada para hacer presión en Europa.