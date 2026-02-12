Tellado se cachondea de Sánchez: «Pido disculpas por ganar las elecciones en Aragón y Extremadura»

Miguel Tellado no se mostró tímido este martes en el Club Siglo XXI.

Con su habitual ironía gallega, el número dos del Partido Popular lanzó una crítica mordaz al PSOE y a Pedro Sánchez: «Pido disculpas por ganar las elecciones en Aragón y Extremadura».

La sala estalló en carcajadas, aunque el mensaje era inequívoco: el PP festeja sus éxitos regionales mientras el Gobierno central se ve envuelto en escándalos.

El escenario no podía ser más propicio. Las elecciones autonómicas del 28M dejaron al PSOE tocado en estas comunidades, con una clara victoria del PP que reafirma su liderazgo.

Tellado, fiel compañero de Alberto Núñez Feijóo, aprovechó la ocasión para recordar cómo el sanchismo ha acumulado derrotas: un descalabro en Galicia, País Vasco, Madrid y Andalucía.

No es casualidad. Desde el PP consideran que estos resultados reflejan el creciente descontento ciudadano ante la corrupción que afecta al Gobierno, como lo evidencian casos como el de Koldo o el encarcelamiento de Santos Cerdán.

La semilibertad que acaban de concederle a Txeroki es el sótano moral al que ha descendido el PSOE de Sánchez. pic.twitter.com/sGWraY8KS2 — Miguel Tellado (@Mtelladof) February 10, 2026

La escalada de la oposición popular

Tellado no se limitó a reírse de la situación electoral. Utilizó el sarcasmo para desmantelar la narrativa socialista de la «corrupción cero». Recordó que Sánchez llegó a plantearse su dimisión pero decidió «no tirar la toalla», mientras el PP sondea a los aliados del Gobierno para medir su descontento. En Onda Cero, el gallego anunció que volverá a contactar con esos socios: «Necesitamos comprobar si las explicaciones de Sánchez son aceptables». Un guiño a la estrategia de Feijóo para considerar mociones o censuras, sin los escrúpulos del presidente.

El tono combativo de Tellado define perfectamente su papel. Nacido en Ferrol en 1974 y licenciado en Ciencias Políticas, ha ido ascendiendo en el PP gallego como portavoz y secretario general bajo la tutela de Feijóo. Ahora, como secretario general nacional desde julio de 2025, coordina la maquinaria electoral junto a figuras fuertes como Ester Muñoz, nueva portavoz en el Congreso. Su ascenso es parte de la «batalla final por el poder», con un PP decidido a aprovechar la debilidad del Gobierno.

Sin embargo, Tellado también dirigió su mirada hacia la derecha. En un mensaje claro para Vox, afirmó: «Tenemos claro lo que está en juego para España». No se trata de un apoyo incondicional. Días antes, en Onda Cero, calificó como «extrema» y «de brocha gorda» la propuesta voxista de «remigrar» inmigrantes, defendiendo una inmigración «regular y ordenada». «España necesita inmigrantes para ser viable», concluyó. En el Club Siglo XXI, aclaró: «Vox no es el PSOE». Un gesto pragmático mientras negocia pactos en Valencia, evitando descalificaciones innecesarias.

Recuperar la excelencia en el servicio ferroviario será un reto del próximo Gobierno de España. pic.twitter.com/xjwYAND94l — Miguel Tellado (@Mtelladof) February 10, 2026

Antecedentes y posibles consecuencias

Esta intervención se produce en medio de una tormenta política. Sánchez compareció en el Congreso debido al caso Koldo, defendiendo que el PSOE solo tiene «tres cargos investigados» frente a los «200 del PP». Tellado replicó que un Ejecutivo atrincherado no convence y que esta legislatura está «acabada» sin Presupuestos. El PP critica lo que considera un «poder omnímodo» socialista y los pactos con EH Bildu o con figuras como Otegi, incluyendo situaciones como la semilibertad de Txeroki.

¿Qué se avecina? El PP podría intensificar sus contactos con Junts o socios díscolos, explorando posibilidades de censuras. Feijóo insiste: «Motivos hay más que suficientes; lo que falta son votos». Sin embargo, las victorias en Aragón y Extremadura, donde gobierna gracias a apoyos, sugieren que el desgaste socialista podría abrir nuevas oportunidades. Si aumenta el malestar, Sánchez podría enfrentarse a presiones internas, como las provenientes de Rodríguez Ibarra, quien critica al Comité Federal del PSOE.

En un tono más ligero, Tellado cuenta con anécdotas curiosas. Su nombre apareció vinculado al caso Koldo, aunque él negó rotundamente cualquier reunión relacionada. Durante la campaña, defendió la imagen internacional de España a pesar de las protestas contra el Gobierno. Detalles interesantes que perfilan a un político experimentado.

Para reflexionar: en 46 años han pasado 88 políticos por Soto del Real, siendo 87 del PP y uno del PSOE según Sánchez. El PP ha logrado mayorías absolutas en Galicia, gracias al trabajo de Tellado. Y aunque hay tensiones migratorias con Vox, este partido sigue formando acuerdos en autonomías. España observa entre risas y riesgos lo que sucederá.