VOX denuncia que la pérdida de una subvención obligará a L’Hospitalet a asumir más de 284.000 euros de gasto público

VOX ha denunciado que el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat deberá afrontar un impacto económico superior a los 284.000 euros tras la revocación de una subvención concedida por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para el impulso del comercio de proximidad. Según la formación, la situación evidencia una “deficiente gestión” de los recursos públicos por parte del gobierno municipal.

Una subvención de 250.000 euros que ha sido revocada

La ayuda, dotada con 250.000 euros, estaba destinada al desarrollo del proyecto de dinamización comercial «Fidelitzant la Compra LHocal», una iniciativa orientada a reforzar el comercio de proximidad en la ciudad y fomentar la fidelización de clientes.

De acuerdo con la información señalada en el expediente, la subvención fue finalmente revocada al no acreditarse de forma adecuada el cumplimiento de las obligaciones vinculadas a su ejecución, justificación y difusión.

VOX apunta a una gestión “ineficiente” de los fondos públicos

Desde VOX se ha puesto el foco en lo que considera una mala planificación y ejecución administrativa del proyecto, que ha derivado en la obligación de reintegrar la totalidad de los fondos recibidos.

La formación sostiene que este tipo de incidencias reflejan una falta de control en la gestión de subvenciones y reclama explicaciones sobre los procedimientos internos que han llevado a la pérdida de la ayuda.

Más de 284.000 euros de impacto para las arcas municipales

La devolución de los 250.000 euros concedidos, junto con 34.627,57 euros en intereses de demora, eleva el coste total para el consistorio hasta 284.627,57 euros.

Según la denuncia de VOX, este importe supone un perjuicio económico directo para los vecinos de L’Hospitalet, al tratarse de recursos que podrían haberse destinado a otros servicios o inversiones municipales.

Reacciones y petición de responsabilidades

VOX ha solicitado explicaciones públicas sobre las circunstancias que han provocado la revocación de la subvención y ha pedido que se depuren responsabilidades políticas y administrativas si se confirman errores en la gestión del expediente.

La formación considera que el caso pone de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de control y seguimiento de las ayudas públicas para evitar pérdidas de financiación procedente de otras administraciones.

Un caso que reabre el debate sobre la gestión municipal

La situación vuelve a situar la gestión de los fondos públicos en el centro del debate político en L’Hospitalet, especialmente en lo relativo al uso de subvenciones destinadas al impulso económico local.

Mientras tanto, el Ayuntamiento deberá asumir el coste derivado de la revocación, en un expediente que ha generado críticas desde la oposición y ha reabierto la discusión sobre la eficacia en la administración de recursos públicos.