Los militares en Ceuta se quedan sin permisos ante un posible nuevo asalto desde Marruecos

La decisión llegó un domingo, sin margen para interpretaciones: los militares que se encuentran en Ceuta se verán privados de permisos, con todos los efectivos en alerta “hasta nuevo aviso”, ya que Defensa teme otro intento masivo que se pudiera gestar desde Marruecos. Esta advertencia, expuesta por la SER, se produce tras días de publicaciones en redes sociales que llamaban a repetir la entrada registrada el 30 de julio, una fecha que sigue marcando a la ciudad autónoma.

La iniciativa afecta a diversas unidades —logística, Regulares, Caballería, Ingenieros, Artillería y servicios médicos— y sólo deja abierta la posibilidad de excepciones debidamente justificadas. Traducido al lenguaje de cuartel: agosto será un mes distinto para unos, pero no para aquellos que deben velar por la frontera cuando, en esta narrativa, la calma dura lo que un café en vaso de cartón.

Una alerta que combina redes, inteligencia y recuerdos recientes

La decisión no surge de un susto aislado, sino que es consecuencia de un clima de vigilancia incesante. Según la información que ha compartido Infobae, el CNI ha considerado creíble un llamamiento que circula en redes para reproducir la entrada masiva que se vivió a finales de julio, lo que ha llevado a la Comandancia General de Ceuta a restringir los permisos. Esta secuencia también se alinea con otros indicios reportados en días recientes por medios como RTVE, que sitúan en torno al 15 de agosto otra potencial convocatoria, con actividad detectada en plataformas como Facebook, WhatsApp e Instagram.

Por lo tanto, el aspecto relevante no solo radica en la existencia de mensajes virales, sino en el riesgo de que estos se transformen en acciones concretas. RTVE señaló que la Guardia Civil considera la convocatoria “potencialmente movilizadora”, aunque resulta difícil determinar el número de participantes o si hay una organización detrás de la misma. Esta cautela es crucial, ya que en tales situaciones la línea que separa el rumor de la propaganda y la planificación es tan delgada que a menudo es traspasada por un vídeo reenviado miles de veces.

Ceuta, una vez más en modo fortaleza

La ciudad autónoma ya vivió un episodio de máxima tensión el 30 de julio, con una entrada masiva que superó los recursos disponibles y requirió el despliegue de refuerzos del Ejército, la Guardia Civil y otros cuerpos de seguridad. Varios medios describieron entonces el fenómeno como un desbordamiento sin precedentes recientes, con miles de personas intentando cruzar desde la costa marroquí, transformando la frontera, por unas horas, en una línea más simbólica que física.

Desde aquel momento, la respuesta institucional ha buscado equilibrar dos objetivos: prevenir una nueva repetición y evitar que la alarma se convierta en una profecía que se cumpla por sí misma. Libertad Digital ha señalado que la Guardia Civil está al tanto de llamamientos para el 15 de agosto y que el foco se encuentra en grupos de mensajería y redes sociales, aunque confía en que la convocatoria se inactiva si Marruecos refuerza su control. Esta es una ecuación conocida en la región: cuanto más laxo el control, más fácil la estampida; cuanto más contundente, menor alcance tiene la convocatoria.

Lo que implica la cancelación de permisos

Anular las libranzas en Ceuta tiene una lectura operativa inmediata: aumentar la disponibilidad de tropas ante una potencial crisis de seguridad y movilidad. Sin embargo, también envía un mensaje claro en el ámbito político, ya que indica que tanto el Gobierno como la cúpula militar no están considerando este episodio como un simple anécdota veraniega, sino como un escenario de riesgo que puede reavivarse en cuestión de horas.

Al mismo tiempo, la información que se ha difundido hasta ahora deja una incógnita central: ¿quién está detrás de estas convocatorias y cuál es su nivel de coordinación? RTVE subraya que no hay pruebas que indiquen que el Gobierno marroquí o una organización específica sean los responsables. Esta precisión resulta importante, ya que en el debate público las sospechas a menudo se deslizan más rápido que los hechos, lo que provoca que el terreno se llene de teorías grandilocuentes que benefician a aquellos que buscan confusión y ruido.

La otra batalla: contener la narrativa

El dilema no solo es de índole fronteriza, sino también de percepción. Libertad Digital recoge testimonios de fuentes policiales que hablan de cautela y de mensajes que, en este momento, podrían generar expectativas que luego no se cumplan. Al mismo tiempo, otros medios han señalado la posibilidad de que el precedente de julio sirva como incentivo para nuevos intentos, especialmente si se dan condiciones similares en cuanto a clima, festividades y vigilancia dispareja.

En esta guerra de nervios, la medida de Defensa actúa como un freno preventivo, pero también como un mensaje sutil: en Ceuta, un alto el fuego no implica relajación. Y en agosto, menos aún. La política migratoria, la seguridad fronteriza y la diplomacia con Rabat se vuelven a entrelazar en un entramado complicado, en el que nadie deshace el nudo con un simple comunicado.