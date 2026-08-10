Moncloa defiende la planta china de Ferrol pese a las inquietudes en Defensa

La Moncloa ha reafirmado su apoyo a la planta de SAIC en Ferrol. De acuerdo con The Objective, el Ejecutivo español considera que el proyecto no pondrá en peligro la seguridad nacional. La postura oficial es contundente: la inversión procedente de China tiene la capacidad de coexistir con las operaciones militares sin alterar el equilibrio en el puerto exterior. Sin embargo, no todos en Defensa comparten esa tranquilidad.

Este asunto no es baladí. La futura factoría se plantea en una zona muy delicada, cercana al arsenal y a las instalaciones de Navantia. Allí confluyen dos intereses que difícilmente pueden coexistir: por un lado, el empleo y el desarrollo industrial; por el otro, la protección de infraestructuras críticas y el control del tráfico naval. Como suele suceder en política, la respuesta institucional busca transmitir seguridad en momentos en que aumentan las interrogantes.

Un proyecto industrial con tintes estratégicos

SAIC, la matriz de MG, planea establecer en Ferrol su primera base productiva en Europa, con una inversión proyectada de 200 millones de euros y la promesa de cerca de mil empleos directos, además de puestos en actividades auxiliares. El atractivo económico es innegable, y Galicia lleva meses presentando esta operación como una ocasión perfecta para reforzar su posición en el mapa industrial europeo. No obstante, según alertas recogidas por diversos medios, la ubicación no es cualquier polígono industrial, sino un enclave marítimo con importancia tanto militar como logística.

ABC ya había resaltado, semanas atrás, que la instalación se hallaría en un punto que afecta a la entrada y salida de la bahía del arsenal, donde operan fragatas y donde Navantia desarrolla parte de la flota nacional. Esta advertencia no es irrelevante: aunque no se trata de un radar, una gran infraestructura con un movimiento constante de personas, mercancías y tráfico marítimo puede convertirse en un observatorio privilegiado de lo que transcurre a su alrededor.

A esta inquietud se suma la dimensión geopolítica. Euractiv mencionó fuentes de inteligencia que consideran significativo el interés de China por los movimientos navales en Ferrol, incluido el tráfico de unidades menos visibles, como submarinos o barcos de vigilancia. En otras palabras, la cuestión no se limita a si la planta producirá automóviles, sino también a lo que puede observar, a lo que puede escuchar y al entorno que puede llegar a dominar.

Defensa, inteligencia y el antiguo dilema de la seguridad

El nudo de la controversia radica en la discrepancia entre la narrativa económica y las preocupaciones en materia de seguridad. Según informaciones publicadas este lunes, tanto Defensa como el CNI siguen la operación con cautela, dados los riesgos que entraña la cercanía de la futura planta al arsenal militar. El razonamiento es simple: una infraestructura comercial en un área tan sensible puede generar dependencias, facilitar la observación del entorno y obligar a implementar controles que ya resultan costosos.

Este debate no se circunscribe únicamente a España. La OTAN, consultada por ABC en julio, expresaba sus reservas sobre la expansión china en infraestructuras críticas y en cadenas de suministro. Esta respuesta, prudente pero poco entusiasta, refleja el clima internacional actual: Pekín no necesita enviar tropas para generar inquietud; alcanza con colocar ladrillos, grúas y contratos en lugares estratégicos.

En Ferrol, el argumento industrial también choca con una realidad política complicada. La Xunta ha promovido el proyecto como un paso hacia la reindustrialización, y el ayuntamiento se ha apresurado a facilitar los trámites, pero la cuestión subyacente es otra: ¿quién establece el límite cuando una inversión privada extranjera incide en una zona que impacta en la defensa del Estado? Y, por ahora, la respuesta de Moncloa es confiar en que los controles existentes serán suficientes.

Lo que puede suceder de aquí en adelante

Las posibles repercusiones se desenvuelven en tres ámbitos. En el económico, la operación podría consolidar a Ferrol como un nodo industrial, aliviando el impacto de la dependencia tradicional del sector automovilístico. En el ámbito institucional, será necesario mejorar la coordinación entre Defensa, Interior, Puertos y las administraciones autonómicas para evitar superposiciones y zonas oscuras. Y, en el plano político, armará a quienes argumentan que España está abriendo demasiado la puerta a capital chino en sectores críticos.

También existe el riesgo de desgaste comunicativo: si el Gobierno persiste en que no hay inconveniente y los organismos de seguridad mantienen sus reservas, el mensaje podría resultar contradictorio. En estos casos, la percepción puede ser tan relevante como la legalidad misma. Un proyecto puede ser adecuado, rentable y hasta crucial; lo complicado es convencer de que no se ha tejido una maraña de intereses en la misma mesa donde se ubican las fragatas.