Marlaska, que sólo mandó 60 agentes a Ceuta el día de la invasión, despliega 33.400 policías y guardias civiles para ‘vigilar’ el eclipse de Sol

La imagen política resulta complicada de sostener. 33.400 agentes movilizados para el eclipse solar, mientras que Ceuta se mantuvo con apenas 60 guardias civiles durante el momento más álgido de la crisis migratoria. Esta comparación, reflejada en OKDIARIO, ha reavivado las críticas hacia la gestión de Fernando Grande-Marlaska y la forma en que el Interior evalúa sus urgencias.

El Ministerio del Interior justifica que el operativo para este fenómeno astronómico se basa en un escenario incomparable y la previsión de millones de desplazamientos en la mitad norte de la península. Sin embargo, la imagen política ya está delineada: cuando el cielo se convierte en la máxima prioridad, la frontera sur recuerda que hubo un día en que la respuesta fue notablemente más modesta y menos brillante.

El contraste que molesta a policías y guardias civiles

Esta comparación no es fruto del azar, sino el resultado de un cúmulo de reproches acumulados a lo largo del tiempo. Durante la crisis en Ceuta, diferentes informaciones indicaron que el primer refuerzo en la zona consistió en unos 60 efectivos de la Agrupación de Reserva y Seguridad. Desde entonces, el Interior amplió el dispositivo a medida que la situación se volvía insostenible. Aquí, para los sindicatos y asociaciones, no solo importa el número final, sino también el tiempo perdido cuando la presión ya había superado la capacidad de reacción.

Este análisis ha sido recogido también por medios como El Español, El Mundo o ABC, que han descrito una secuencia de sorpresa, refuerzos tardíos y tensiones internas entre Interior, Defensa y los responsables en el terreno. La oposición aprovecha este contraste y presenta un argumento que resulta claro para cualquier ciudadano: para organizar un operativo ligado a un fenómeno astronómico hay recursos; en cambio, para anticipar una crisis en la frontera, parece que faltó reflejo.

Qué indica Interior sobre el eclipse

El operativo del eclipse ha sido diseñado como un vasto plan de seguridad y movilidad. Medios internacionales y la Agencia EFE han señalado que Interior cuenta con 33.600 efectivos, distribuidos de forma equitativa entre Policía Nacional y Guardia Civil, además del apoyo de la DGT y vigilancia por tierra, mar y aire. El propósito es gestionar el aumento del tráfico, proteger infraestructuras y garantizar la seguridad en los puntos de observación autorizados.

Los datos operativos revelan la envergadura del despliegue:

16.800 policías nacionales y 16.800 guardias civiles .

y . Se estima que habrá hasta 1,5 millones de desplazamientos adicionales.

de desplazamientos adicionales. Se prevén alrededor de 350 puntos de observación.

de observación. Se refuerza la seguridad vial y los accesos rurales.

Sobre el papel, la lógica parece firme: un acontecimiento excepcional requiere recursos excepcionales. Sin embargo, el problema radica en lo político, no en lo técnico. Cuando esta explicación se cruza con las imágenes de Ceuta, el Gobierno se encuentra atrapado en un conflicto entre dos narrativas incompatibles: la de un control preventivo para el eclipse y la de la improvisación en la frontera.

Ceuta, un episodio que continúa incomodando

Recientes informaciones han destacado que la crisis en Ceuta no solo sorprendió al Ministerio, sino también a los servicios de inteligencia y a parte del dispositivo europeo. Desde Interior, se ha negado la existencia de un informe específico que anticipara un ingreso masivo de tal magnitud, una afirmación que no ha logrado calmar el descontento en la ciudad autónoma ni entre las fuerzas de seguridad.

En este escenario, la cifra de 72.000 migrantes mencionada por OKDIARIO para la crisis de Ceuta acentúa aún más el contraste, aunque otros medios y figuras políticas han manejado cifras inferiores, situándose entre 50.000 y 60.000. Más allá del intercambio de cifras, lo que ha calado es que la frontera se vio desbordada y que la respuesta institucional fue tardía, justo lo contrario de lo que se promete ahora para el eclipse.

El Gobierno intenta transmitir que el dispositivo para el eclipse es una prueba de previsión. Sus detractores replican que, si había tanta capacidad de anticipación, habría que haberla aplicado antes en Ceuta. Y aquí radica el verdadero problema para Marlaska: no se trata solo de movilizar a una gran cantidad de agentes, sino también de convencer de que siempre actúan a tiempo.

Las repercusiones políticas: una tormenta más cercana

Este episodio podría dejar varias secuelas. La primera es evidente: aumentará la presión sobre el Interior en un momento en el que cada decisión se valora en función de su fortaleza o debilidad. La segunda es interna: las asociaciones policiales y de la Guardia Civil han aprovechado la coyuntura para volver a exigir más recursos, un mejor reparto y menos improvisación ante crisis fronterizas. La tercera es territorial: Ceuta vuelve a ser el centro de un debate nacional que suele ser efímero, pero que allí se vive con una intensidad mucho mayor.

Además, existe un efecto comunicativo. El Gobierno puede argüir, con cierta coherencia, que un eclipse requiere una operativa singular. Pero la política no se sustenta únicamente en cifras; también vive de comparaciones. Cuando una cifra se utiliza para proteger un fenómeno astronómico y otra para representar una frontera desbordada, el debate ya no versa sobre astronomía, sino sobre credibilidad.

Y, entre los detalles menos solemnes, es bueno recordar que un eclipse total no se puede observar “a simple vista”, como si se tratara de una obra pública o una rueda de prensa: se necesita protección adecuada, porque el espectáculo dura poco, pero la retina no da segundas oportunidades. Y hay otro dato curioso: la propia Guardia Civil tiene experiencia en operativos largos, complejos y difíciles de resumir en una frase; tal vez por eso, esta vez, más de uno habrá pensado que vigilar el cielo es más sencillo que vigilar explicaciones.