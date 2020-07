Macarena Olona, con un par: «¡Cachorros de ETA, Oñate es España!»

Inasequible al desaliento.

Así es Macarena Olona, la combativa parlamentaria de VOX en el Congreso de los Diputados, que no tiembla a la hora de llamar a las cosas por su nombre.

En la tarde del 9 de julio de 2020 el partido de Santiago Abascal tenía mitin en la localidad guipuzcoana de Oñate, territorio hostil para los de VOX y para todos aquellos partidos constitucionalistas.

Sin embargo, Olona, lejos de mostrar un perfil bajo, sacó toda esa energía con la que semana tras semana fustiga a los miembros del Gobierno de Pedro Sánchez en las sesiones de control y se arrancó de esta guisa:

¡Cachorros de ETA, Oñate es España. No os tenemos miedo! No lo tuvimos cuando veníais con las balas, no lo tenemos ahora. Venimos a reclamar nuestra tierra porque la libertad se defiende. Y a los que llamáis fuerzas opresoras, fuerzas de la represión, a nuestra Guardia Civil, venimos a homenajearles: ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva España!