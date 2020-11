¡Este es el nivel! Aragonès llama «payaso» a Carrizosa (C’s) por preguntar sobre la trama corrupta de ERC

Es el circo en sesión continua al que ya han acostumbrado al sufrido ciudadano catalán.

Los independentistas han convertido la sede de la democracia autonómica en un folletín del surrealismo en el que pueden hacer lo que les venga en gana.

Igual se tiran meses sin convocar sesiones plenarias, utilizan la Cámara a su antojo para las proclamas separatistas o se dedican a insultar a quienes no comulgan con sus ideas.

Algo así le sucedió en la tarde del 4 de noviembre de 2020 a Carlos Carrizosa, de Ciudadanos, que tuvo la ‘osadía’, desde el punto de vista de los separatistas, de preguntar a Pere Aragonès, vicepresidente catalán, por una turbía trama corrupta de ERC:

El presidente en funciones de la Generalitat, de ERC, contestaba con evasivas, a lo que Carrizosa replicaba que:

Ya veo que ha tenido usted el buen criterio de no poner la mano en el fuego porque aquí en Cataluña ya hay más de una mano abrasada. Mire, el señor Vendrell fue miembro de Terra Lliure, consejero del tripartito con el PSC, un señor que dice que el independentismo necesita salir con ventaja de la crisis de la pandemia porque sino no podemos mostrar paquete. El señor Vendrell es uno más de estos chupópteros que drenan los recursos y parasitan la sociedad catalana.

¿Cuál ha sido la reacción de ERC? ¿Han abierto ustedes un expediente en su partido? ¿Han abierto expedientes en sus departamentos? ¿Han ido a la Sindicatura de Cuentas? No, ustedes dicen que esto es una operación de la Guardia Civil y lo único que han hecho ha sido llamar al presidente del Gobierno de España para decirle que así vamos mal. Esto es una operación política. Mire usted, señor Aragonès, por lo menos podría haber pedido disculpas. Una investigación que tiene escuchas telefónicas, son las voces de las personas que están diciendo lo que quieren hacer o, en algunos casos, lo que han hecho. Y luego no me hable de presunción de inocencia porque estos son hechos que motivarían a que un gobierno serio empezase a investigar y pusiera coto a esto

Pero está claro que ustedes no están por esa labor, sino por lo que siempre se ha hecho en Cataluña, que es tapar la corrupción con la bandera, hoy día con la estelada. Así que vaya usted con ese cuento a otros. Usted era el de España nos roba, pero nos robaba Convergencia, ERC y ahora el señor Vendrell.