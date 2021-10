Mónica Oltra “ordena” a la Policía Nacional impedir el acceso a Cristina Seguí a una rueda de prensa

La Policía Nacional, siguiendo “órdenes de Mónica Oltra”, impidió el acceso de Cristina Seguí en una rueda de prensa celebrada este 22 de octubre.

La vicepresidenta de la Generalidad Valenciana habría dado órdenes explícitas de negar la acreditación a los medios de comunicación incómodos para la extrema izquierda, lo que se tradujo en que un “subinspector de la Policía Nacional” impidiera el paso de Seguí al evento dedicado a los medios de comunicación.

La situación ha sido denunciada por la propia periodista y por ‘Estado de Alarma’:

“En la mañana de hoy [22 de octubre], he interpuesto la segunda denuncia en dos semanas. Por segunda vez, he intentado acceder a la rueda de prensa de Mónica Oltra, y un subinspector de policía nacional adscrito a la Generalidad valenciana, me estaba esperando en la puerta, donde me ha impedido entrar, argumentando que tenía que darme permiso la Generalidad”.