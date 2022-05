Una diputada de Ayuso ‘exalta’ a los amigotes de Mónica García: «¡Deberían fumarse un porrito!»

Las intervenciones en el pleno de la Asamblea de Madrid de Isabel Díaz Ayuso son tan espectaculares que suelen eclipsar todo lo demás. Pero la cantera del PP de Madrid es amplia y jugosa.

Por ello, la brutal ‘paliza’ que le propinó la presidenta de la región a su oponente predilecta, Mónica García -médico madre y pistolera-, en esta última ocasión, no fue sin embargo la única bronca en caerle a los diputados podemitas errejonistas.

Fíjense en el alegato de la joven diputada Elisa Vigil González, que coge a los ‘amigotes’ o camaradas de García por la solapa, no se amedrenta con sus interrupciones y agresivos comentarios, y completa con éxito su soberbia participación en el pleno. Vigil, en particular, carga contra el asunto de las drogas que desde Más Madrid han relacionado de forma pésima y extravagante con la salud mental y además saca pecho con las políticas de deporte del ejecutivo regional:

«Siento que únicamente tengan ahora en el partido de la oposición 10 diputados de 24, esa es la importancia que dan ellos al deporte: ¡prefieren los porretes! Este gobierno cree y ayuda en el deporte, que es una fuente de felicidad que genera endorfinas de manera natural. Siento que se alteren tanto, pero es que eso en la izquierda radical no gusta nada, ¡ustedes prefieren que no pensemos y que fumemos porros! Fumar porros sí, beber una cerveza en un menú no, fumar polen sí, comer carne no… La moralina absurda de la izquierda una vez más vista… Suerte que tienen una señora que se llama Médica y trae esta basura al pleno de la Asamblea de Madrid. Supongo que la salud mental les importa bien poco, porque no sé en qué momento han liado, eh liado, eso que les gusta tanto, droga y salud mental, ¡que no van de la mano! El deporte potencia la individualidad y la libertad, cosas que a ustedes no les gustan…»