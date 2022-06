Adriana Lastra alienta a ‘incendiar’ las calles de Andalucía si el PSOE pierde las elecciones

Adriana Lastra está empezando a echar gasolina a las calles de Andalucía.

Consciente de que las encuestas apuntan a un batacazo del PSOE y una clara victoria del PP de Juanma Moreno y el VOX de Macarena Olona, la vicesecretaria general del partido socialista llamó en Arcos de la Frontera a protestar contra los resultados electorales del próximo 19 de junio.

«Hace cuatro años, cuando se supo el resultado electoral, hubo una convulsión en Andalucía. Yo recordaba ayer en otro acto, cómo a mí me emocionaba ver a las mujeres por cientos salir a las calles de Andalucía a decirle a la derecha que no iban a permitir ni un paso atrás. ¿Sabéis lo que tenemos que hacer para que eso no vuelva a suceder? Votar en masa al Partido Socialista Obrero Español. ¡Eso, eso, para no tener que salir el lunes, salimos el domingo a votar!», afirmó Lastra en un llamado desesperado a sus votantes, pero también dejando claro que ‘incendiarán’ las calles si no logran su objetivo político.