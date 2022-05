¿Tiene un minuto? Trónchese con el ridículo peloteo de Adriana Lastra a Pedro Sánchez

El ridículo es de marca mayor.

El parlamentario navarro Sergio Sayas es quien ha dado carrete a un vídeo de la socialista Adriana Lastra en un mitin preelectoral en Andalucía el 13 de mayo de 2022.

La diputada, exportavoz del grupo parlamentario del PSOE en el Congreso, protagonizó un minuto ‘glorioso’ en el que se dedicó a ensalzar hasta la extenuación al presidente del Gobierno.

Solo le faltó poner a Pedro Sánchez como si fuese un superhéroe que tuvo que luchar contra la Unión Europea y contra, cómo no, el Partido Popular.

Así fue su sonrojante intervención:

Y seguía con el peloteo sin freno:

Las redes ardieron ante la bochornosa palabrería de la parlamentaria del PSOE:

¿Se puede ser más ridícula? Me temo que, viendo el historial de esta ‘nini’ socialista, es capaz de superarse y de soltar cualquier día por su boca de piñón que Sánchez inventó la democracia. No es de extrañar que a Adriana Lastra la conozcan dentro del propio PSOE como Lastre.

— Cristina Prada (@CristinaPrada12) May 14, 2022

“Topar el precio del gas”? ¿”Pedro ha topado el precio del gas”? ¿No está en su máximo histórico? No entiendo. ¿Por que aplauden? pic.twitter.com/w1LMepNKjZ

— Javier Serrano (@Jserramot) May 14, 2022

— Vicente Casañ (@wvuforever) May 14, 2022

El nivel intelectual del político español medio es este. Y deja mucho que desear. Esta persona no sabe hablar y, lo peor, se cree precisamente lo contrario.

Yo después de escuchar a esta ilustrada 5 segundos, no he podido más, lo q verdaderamente me preocupa es la cantidad de personas que aún los sigue votando. Estaremos al nivel de analfabetismo de 1930 (tasa en España 30%? 🤔

— Salvameprogre🔺 (@Lunita83647099) May 14, 2022