La foto que ridiculiza el ataque de la socialista Adriana Lastra al pacto PP-VOX en Castilla y León

Está que muerde.

Adriana Lastra, como otra ristra de socialistas desmemoriados, periodistas de carnet y tertulianos paniaguados, no vive desde el mediodía del 10 de marzo de 2022.

El acuerdo entre el Partido Popular y VOX para gobernar juntos en Castilla y León supuso un jarro de agua fría para un PSOE que ambicionaba la posibilidad de una repetición electoral y así poder acceder a la presidencia de la Junta.

Alfonso Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo anunciaron minutos antes de que comenzara la sesión constitutiva de las Cortes castellano-leonesas que sus formaciones habían suscrito el pacto por el que se cedía a VOX el puesto de presidente del Parlamento regional, la vicepresidencia de la Junta y tres consejerías.

Nada más conocerse que PP-VOX gobernarán en Castilla y León los próximos cuatro años, saltó como una auténtica posesa la diputada Adriana Lastra (PSOE) a tarifar en su ‘rincón de pensar’, Twitter, contra ambas formaciones, pero con especial ensañamiento hacia el PP:

Y de paso retuiteaba unas palabras de su compañera en el Parlamento Europeo, Iratxe García:

A shameful deal! PP and Vox reach an agreement to share power in my region, Castilla León. The extreme right in government. Supported by their accomplices in the Spanish @EPP. This is a dark day for the EU. Today’s deal crosses a dangerous red line #PactodelaVergüenza https://t.co/vqNTRI8DE4

— Iratxe Garcia Perez/♥️ (@IratxeGarper) March 10, 2022