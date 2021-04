Twitter se chotea de Adriana Lastra: “Recibe una carta amenazante con... un libro”

Adriana Lastra está buscando sacar rédito político a las cartas con amenazas recibidas por algunos ministros del Gobierno PSOE-Podemos.

La vicepresidenta general del PSOE tildó, en un mitin desde Getafe, de “fascistas” la candidata del PP, y presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a los miembros de VOX, a quienes pareció culpar de las supuestas amenazas sin mencionarlas.

Su desesperada fórmula para captar votos terminó convirtiéndola en el hazmerreír de las redes sociales.

Los usuarios de Twitter recuerdan que la socialista, que recibe un sueldo anual de 110.701,08 euros, cursó estudios de Antropología Social, pero no llegó a terminar la carrera porque se volcó de pleno en la política. En este sentido, ‘denunciaron’ que a Lastra le estén enviando paquetes amenazantes con libros, diccionarios, inscripciones a la ESO o a cursos universitarios, así como cualquier otro material educativo.

Un paquete con un objeto amenazante llega a nombre de Adriana Lastra.

No vamos a permitirlo!!!

No vamos a dejar que la cultura se apodere de España!!! pic.twitter.com/MbZOIgrsPC — Juan de Laciana (@JuanLaciana) April 26, 2021

Adriana Lastra recibe un sobre con un libro de 1° de BUP. pic.twitter.com/KjCYdl1dD4 — El Iconomista 🇪🇦 ❌ 💚 💙 (@eliconomista) April 26, 2021

¿Qué será lo siguiente, mandarle libros de texto a Adriana Lastra? — Óscar 🇪🇸 (@sposkar) April 26, 2021

Me comunican que a Adriana Lastra le acaban de mandar un sobre con esto en su interior

Ostras, estas amenazas deben acabar ya.

Las burlas a Adriana Lastra se han vuelto virales en las redes, demostrando el fracaso de su discurso en el mitin para ganar votos para la izquierda y extrema izquierda en la votación del próximo 4M.

El ‘fantasma’ de Lastra

Lastra viene siendo perseguida por el ‘fantasma’ de su falta de cualificación académica. Un aspecto que también le saltó a la cara cuando se criticó la formación británica que recibirá la Princesa Leonor.

Sin embargo, no es la única socialista con esta ‘mancha’ en su expediente profesional.

Es importante recordar que Patxi López (que empezó a estudiar Ingeniería Industria en la Universidad del País Vasco pero no llegó a terminar la carrera abandonándola a los 28 años); el actual ministro Miquel Iceta (que abandonó la carrera de Ciencias Químicas); Elena Valenciano (que infló su currículum a pesar de no haber terminado los grados de Derecho y Ciencias Políticas); y Pepe Blanco (que no acabó el grado en Derecho), entre otros tantos socialistas que apenas tienen el bachillerato.