Alfonso Serrano (PP) dinamita el ‘mega bulo’ sanitario de Mónica García e Ignacio Escolar contra Ayuso

La ‘alianza’ entre Mónica García e Ignacio Escolar para difundir un ‘mega bulo’ sanitario contra Isabel Díaz Ayuso se cayó por su propio peso.

La ‘pistolera’ de Más Madrid publicó un tuit acusando a la presidenta de la Comunidad de Madrid de “nombrar como gerente de Atención Primaria a una médica procedente de un hospital de Quirón (la empresa privada que se lleva los contratos millonarios), sin experiencia de gestión y que ni siquiera trabajaba en Atención Primaria”.

Una patraña que alimentó el director de ‘elDiario.es’ con la noticia titulada: “Ayuso deja la Atención Primaria de Madrid en manos de una médica sin experiencia en gestión, según sindicatos y oposición”. Una publicación donde justamente se daba voz a la ‘fake’ que lanzó la portavoz de la extrema izquierda contra la ‘popular’.

Nada más lejos de la realidad. El Gobierno de Ayuso apostó por Almudena Quintana Morgado para ser la gerente asistencial de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid. Se trata de una médico de familia y jefa de Admisión del Hospital La Fuenfría (un centro público de media y larga estancia).

A pesar de que desde Más Madrid y los medios de izquierda la acusaban de tener “poca experiencia”, Quintana también trabajó varios años en el Centro de Salud Valle Inclán, en el distrito de Latina, en la asistencia sanitaria de atención primaria en el ámbito rural y también en cuidados paliativos.

Sin olvida que ha ejercido como adjunta a la Gerencia del Grupo Hestia Madrid. En su formación cuenta con un Máster de Cuidados Paliativos, de Pediatría en Urgencias y un tercero de Gestión de Pacientes.

La gran mentira de Mónica García hizo que Alfonso Serrano le metiera un colosal ‘zasca’ en las redes sociales:

“El Gobierno de Ayuso nombra directora de Primaria a una mujer que era Jefa de Admisiones en un Hospital público de la Comunidad de Madrid y con años de experiencia en un centro de salud de Latina. Pero oye puestos a mentir….”.

El Gobierno de Ayuso nombra directora de Primaria a una mujer que era Jefa de Admisiones en un Hospital público de @ComunidadMadrid y con años de experiencia en un centro de salud de Latina. Pero oye puestos a mentir…. https://t.co/UlMPLDpNQM — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) October 25, 2022

Un bulo que ya advirtió que llegaría después de que fuera cancelada la huelga sanitaria que desde la izquierda orquestaban contra Ayuso.

Perdón. Parece que ahora están a otra cosa. Resulta que una mujer que ha sido jefa de admisiones en un hospital público y ha trabajado años en un centro de Salud madrileño no tiene experiencia en gestión ni en Atención Primaria dirigir la AP en @ComunidadMadrid pic.twitter.com/Nawdntf0vb — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) October 24, 2022

Mentira sobre mentira

El pasado 18 de octubre, la ‘pistolera’ de Más Madrid intentó manipular la dimisión de la gerente de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, Sonia Martínez Machuca, para convertirlo en un ataque contra la presidenta autonómica.

A pesar de que Martínez Machuca dejó claro que abandona su cargo por “motivos médicos y personales”, la representante de la extrema izquierda no dudó en publicar un tuit donde afirmó:

“Dimite la gerente de Atención Primaria de Ayuso por la chapuza con las urgencias que llevan más de 900 días cerradas. Es un toque de atención que demuestra que el plan de Ayuso es inviable y debe rectificar”.

A lo que agregó: “Ayuso lleva 2 años dando rodeos para no abrir las urgencias. Primero cerraron todos, luego iba a abrir 17, ahora dice que abren todos pero con la mitad de plantilla. No valen las medias tintas. Madrid merece la reapertura completa e inmediata y no vamos a parar hasta conseguirlo”.

Indignado por el uso político de la dimisión de Sonia Martínez Machuca, Alfonso Serrano no dudó en ‘cruzarle la cara’ a la portavoz de Más Madrid en las redes sociales.

El secretario general del PP de la Comunidad de Madrid le metió un colosal ‘zasca’ que aún retumba en el partido de la ‘pistolera’:

“Te propongo una cosa Mónica García, que seguro que tienes manera de hacerlo. Entérate de motivos personales por los que gerente deja el cargo y luego, si tienes un poco de dignidad, valora si sigues esparciendo bazofia. Aunque me da que lo sabes, pero te da igual. Como todo”.