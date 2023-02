Almeida se defiende del ‘fracasado’ Eduardo Casanova y de Telecinco con un soberbio contraataque

José Luis Martínez-Almeida no tuvo piedad con Eduardo Casanova.

El alcalde de Madrid ‘abofeteó’ al actor y director de cine por haberle insultado en directo y sin venir a cuento en el programa ’25 Palabras’ de Telecinco. Al ser preguntado por el acontecimiento, el ‘popular’ fue tajante al poner énfasis en el fracaso profesional del artista de izquierdas:

“No hay nada que decir, porque sería darle más publicidad y, quizás, con eso lo único que conseguiríamos es que hubiera alguna persona más de las dos o tres que van a ver sus películas subvencionadas con cargo a todos los españoles. Por tanto, yo no tengo ningún interés en que vaya ninguna persona más de las dos o tres que van a ver sus películas”.

Almeida también aprovechó para denunciar la hipocresía de la izquierda por su doble vara de medir.

“Si esto se hubiera dicho de un político o política de izquierdas, ardería Troya en España. Pero como se dice de un político del PP… aquí la izquierda calladita y aplaudiendo la ‘gracieta’ al señor Casanova este…”.

El alcalde de Madrid reforzó sus argumentos con un claro ejemplo: «Si esto se lo dicen a Irene Montero o a una ministra del Partido Socialista tendríamos el show montado por parte de toda la izquierda…”.

«Se le quitan los reconocimientos a una gloria como Plácido Domingo y se le ríen las gracias a un cineasta subvencionado… ese es el estado mental y cultural de la izquierda en España», sentenció.

La ofensa en TV

El insulto de Casanova a Almeida ocurrió durante el turno de Elena Furiase. La actriz debía conseguir que sus compañeros de equipo, Eduardo Casanova y Victoria, adivinaran las cinco palabras misteriosas del panel.

La primera de ellas era «alcalde», y Elena, con gran acierto, les daba una pista de dos palabras: “Almeida, Madrid”.

Eduardo, quien si cuenta hasta cinco pilla un dolor de cabeza, no se le ocurrió nada mejor que soltar su cagada: “Carapolla”.

Lejos de ser regañado desde el programa de Telecinco, lo único que se oyeron fueron las risitas de los presentes en el plató.

De esta manera, Casanova emula al concejal comunista de Zaragoza, Alberto Cubero, que en enero de 2022 utilizó el mismo insulto para intentar descalificar al alcalde de Madrid.

En concreto, el edil de ZeC afirmó: «Creo que el señor Azcón va a proponer hijo predilecto a Djokovic para las fiestas del Pilar, con las ocurrencias que copia del… iba a decir carapolla, perdón, del señor Almeida».

La concejal de Hacienda y presidenta de la comisión, María Navarro, le ha replicado: «¿Usted que ha dicho? ¿Iba a decir el…?», ha preguntado a Cubero.

«Que iba a decir el carapolla, perdón, el señor Almeida», ha respondido el edil, quien ha añadido: «No ha sido correcto decirlo, se me ha escapado».

Navarro ha señalado: «Me he quedado sorprendida porque no puede ser que un concejal del Ayuntamiento diga lo que acabo de escuchar. Le ruego que esos insultos no se vuelvan a producir, no se nos pueden escapar».

Y Cubero: «Sí, sí, perdón… No tenía que decirlo. Lo diré fuera de aquí pero no aquí».