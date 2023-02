Almeida se divierte troleando a Rita Maestre durante 3 minutos a toda pastilla: “Está obsesionada conmigo»

José Luis Martínez-Almeida se divirtió durante el Pleno municipal del 31 de enero.

El alcalde de Madrid respondió con ingenio a los ataques de Rita Maestre, quien le retó a enumerar los logros alcanzados durante su legislatura (a sabiendas de que el ‘popular’ solo contaba con tres minutos para su intervención).

Lejos de asustarse, Almeida tiró de ingenio para aprovechar cada segundo para trolear a la portavoz de Más Madrid.

En un tono totalmente acelerado, el ‘popular’ empezaba: “Mi balance de transformación es muy positivo, pero en apenas tres minutos es muy complicado de resumir, por lo que permítame hablarle un poco rápido para poder darle todos los datos que demuestran el balance positivo en la transformación de Madrid”.

Almeida destacó datos como el liderazgo de la capital en calidad de vida, que se trata de la primera ciudad en recuperar el PIB previo a la pandemia del COVID, también habló de que ocupa el primer lugar en la creación de empleo y afiliación a la Seguridad Social, así como la captación del 70% de la inversión extranjera.

A pesar de que todos los datos ya dejaban con el ‘culo al aire’ a Maestre, el alcalde no se detuvo y agregó otros datos como que Madrid está entre las cuatro principales ciudades de turismo urbano o que se llevó a cabo el 90% de la ejecución presupuestaria (por primera vez desde 2005).

Dato tras dato, el ‘popular’ ponía en evidencia el éxito de sus políticas y las inversiones en la capital española, incluso destacó que el gasto social per cápita es 100 euros mayor al que existía cuando gobernaba la izquierda y extrema izquierda de la mano de Manuela Carmena.

Tras poco más de dos minutos disparando datos positivo, Almeida le metió un ‘zasca’ descomunal que generó el aplauso del pleno:

“Con 1.200 millones de euros invertidos y usted decía que yo solo tenía una palabra y una obsesión: ‘Sánchez’…pues yo a usted solo le he oído hablar de Almeida, no le he oído hablar ni de Fuencarral, ni de San Blas, ni de Villaverde, ni de Useras, ni de Barajas…Usted solo habla de Almeida, que es su única obsesión porque no puede hablar con los madrileños”.