El gobierno de Ayuso denuncia que Barajas es la puerta por la que se cuelan la mitad de los MENAS

El asunto tiene miga.

Y no es para menos.

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se ha convertido en un auténtico coladero para los menores no acompañados.

Ana Dávila, consejera de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, vuelve a denunciar esta situación en una carta remitida al ministro del Interior, a Fernando Grande-Marlaska, misiva de la que se hizo eco ‘The Objective‘.

En el texto, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso agradece la primera respuesta del titular gubernamental por poner interés en el asunto en cuestión:

Quiero, en primer lugar, agradecer su contestación a mi carta del pasado 3 de abril de 2024 en la que le exponía la grave crisis migratoria que está viviendo nuestro país y que afecta no solo a las Comunidades Autónomas costeras, sino también a otras como la Comunidad de Madrid.

Recordó el episodio sucedido en febrero de 2024 al detectarse la entrada irregular de varios inmigrantes procedentes de Gambia:

Pero le remarcó el gran problema existente en Barajas:

Sin embargo, el problema persiste a día de hoy. De los 110 menores extranjeros no acompañados que en junio de 2024 han llegado por primera vez a nuestros centros de primera acogida, prácticamente la mitad lo han hecho a través del Aeropuerto de Barajas, la mayoría procedentes de Mauritania .

Reclamó medidas más estrictas para evitar que el aeropuerto madrileño sea un coladero:

En este sentido, no podemos permitir que el Aeropuerto de Barajas siga siendo un coladero, provocando, entre otros efectos, un colapso de nuestro sistema de protección de menores. Lo que genera que se desborden todos los recursos disponibles tanto en Madrid, como en el resto de las regiones.

Ministro, si el Gobierno no lleva a cabo acciones planificadas y coordinadas, si no dispone de recursos que permitan un mayor control en la entrada, si no se produce la necesaria coordinación de su Ministerio con el de Exteriores para firmar convenios con países de origen y exigir visado de tránsito de los inmigrantes procedentes de esos países y si tampoco se realiza una distribución ordenada, se estará reaccionando tarde y mal a los resquicios que aprovechan las mafias en su indigno comercio con seres humanos. Por todo ello, le pido que actúe con la mayor celeridad y que tome las medidas que sean necesarias para dar respuesta a esta crisis migratoria y humanitaria.