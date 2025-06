Cangas sin conductor y con un autobús haciendo eses por la carretera.

El último pleno del Concello de Cangas, celebrado el 27 de junio de 2025 y retransmitido en directo, ha vuelto a demostrar la parálisis institucional en la que se encuentra sumido el municipio. La alcaldesa Araceli Gestido y su equipo de gobierno siguen sin presentar una sola iniciativa propia en los plenos, limitándose a asistir a sesiones donde únicamente se debaten propuestas de la oposición o de colectivos ciudadanos. Propuestas o mociones aprobadas que nunca se cumplen. Pleno para entretenerse no sirve para nada

Este escenario no es nuevo. Desde el inicio del mandato, la corporación gobernante ha evitado sistemáticamente implicarse en la gestión política activa, con un resultado desolador: ningún acuerdo propuesto por el gobierno, ni una sola medida estructural, ni una hoja de ruta definida. Todo ello a pesar del elevado coste público de cada pleno y de las altas retribuciones y cotizaciones sociales que se llevan estos pésimos trabajadores especiales de la cosa pública que pagamos todos.

Pero lo más grave no es solo la inacción, sino la desobediencia reiterada: no se están cumpliendo acuerdos aprobados en anteriores plenos, vulnerando el principio de legalidad y la propia autoridad de la institución. Esta negativa a ejecutar lo aprobado por mayoría podría encajar, llegado el caso, en los tipos penales de desobediencia a acuerdos corporativos y, en casos especialmente flagrantes, incluso en prevaricación administrativa, al denegarse intencionadamente el cumplimiento de resoluciones de obligado cumplimiento. Web concello de Cangas

A todo esto se suma la falta de transparencia. El portal municipal sigue sin actualizar actas ni documentación relevante desde hace años, lo que impide ejercer el control ciudadano y deja a la oposición sin herramientas efectivas de fiscalización. El oscurantismo institucional se ha convertido en norma.

La imagen que transmite el actual gobierno de Cangas es la de una corporación sin liderazgo, sin propuestas y con posibles incumplimientos legales graves. No hay planificación, no hay gestión, y cada sesión plenaria no es más que una muestra más del vacío político que sufre el municipio. En el concello de Cangas ya se sabe quien manda, pero no quién gobierna, sólo con ver y escuchar los plenos, queda patente las actitudes que muestran las altitudes de esos representantes públlcos. La desidia, la falta de responsabilidad, es patente manifiesta y grave. La Alcaldesa del BNG Cangas Investigada por Fiscalia y Juzgado Cangas

Para terminar Ya, lo importante para este grupo que compone el gobierno de Cangas, es seguir calentando el asiento para seguir vagando por el desierto de la cosa pública, llevárselo calentito, seguir cotizando a la seguridad social como altos funcionarios y seguir siendo pésimos trabajadores que de estar en una empresa privada no durarían ni un día. Si eso es grave, ahora se meten en deshaucios para los del Kenyata a los que han venido engañando repetidamente y por motivos ideológicos torpedear a los voluntarios que hacían todo por el deporte y por la educacion en Cangas. De eso sabe mucho la nueva portavoz del PSOE la señora Sagrario, la cual se iba pero no se fue, el abrigo de la cosa pública y de sus inmerecidas prebendas, son imprescindibles para los que sólo se acostumbran al calor del sillón a costa de todos sus vecinos. El BNG y la Alcadesa de Cangas el nuevo Equipo A