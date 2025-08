Fornet y la historia. Su libro entre héroes y Villanos pronto a la vista.

Hay memorias que no se pueden contar con palabras, no es el caso de José Manuel Sánchez Fornet, quien se atrevió a contarlas todas. Con la serenidad de quien ha vivido en primera línea de fuego -en las calles, en los despachos, en los juzgados y en los pasillos del poder-, firma en Entre héroes y villanos unas memorias que no rehúyen ni el conflicto ni la autocrítica. Figura clave del sindicalismo policial en España, narra en este libro su experiencia personal y profesional durante cuatro décadas como policía nacional y líder sindical del SUP (Sindicato Unificado de Policía).

La portada del libro transmite compromiso, reivindicación y autenticidad. El autor se muestra en plena acción sindical, con un aire de lucha y palabra directa, reforzando el contenido testimonial y político del libro. No hay elementos decorativos innecesarios: la imagen lo dice todo. Libro en el que tuve el privilegio de escribir un breve Prólogo verde.

El libro adopta un tono directo, personal y crítico, libre de discursos corporativos. Fornet combina episodios personales, debates políticos, lenguaje sin concesiones y una clara convocatoria a la memoria y la transparencia institucional. En formato de memorias temáticas, personales y profesionales, aborda diferentes bloques con un enfoque crítico, ético, revelador, con experiencias inéditas. Recomendable a lectores de historia reciente, justicia, cuerpos y fuerzas de seguridad, derechos.

Este libro representa un documento único: las memorias de un policía sindicalista que vivió la violencia de ETA, impulsó la profesionalización del cuerpo policial y denunció abusos desde dentro. Una obra valiente que desafía narrativas oficiales y revive la historia reciente con voz propia.

En estas páginas no hay épica impostada ni silencios cómodos. Lo que hay es una vida entera entregada a un cuerpo policial que durante décadas caminó entre luces y sombras, y a un sindicalismo valiente que desafió al poder desde dentro. Fornet relata, con una prosa directa y descarnada, desde las primeras protestas clandestinas hasta los años más oscuros del terrorismo, pasando por enfrentamientos internos, decisiones incómodas y victorias colectivas ganadas a pulso.

Estas memorias son también un espejo incómodo de nuestra democracia, en el que se reflejan las contradicciones de un país que avanzaba sin saber bien hacia dónde. Fornet, testigo y actor de esa evolución, lo cuenta todo sin pedir permiso ni perdón. Porque, como él mismo sugiere, a veces el silencio también es una forma de traición.

Entre héroes y villanos no es solo la historia de un policía nacional sindicalista. Es, sobre todo, el retrato de una conciencia. Y eso, en estos tiempos, es un acto de coraje.

La obra verá la luz muy pronto. El autor falleció el 15 de marzo de 2024, a los 65 años, por lo que este libro se presenta como su testamento intelectual y legado de décadas de defensa sindical y policial.

Este libro no es un ajuste de cuentas, ni una hagiografía. Es un testimonio crudo, sin adornos, de 40 años de servicio policial, lucha sindical, contradicciones éticas y decisiones difíciles. Fornet lo cuenta todo. Sin miedo. Porque ya no se juega nada.