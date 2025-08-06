Entre héroes y villanos: José Manuel Sánchez Fornet publica sus memorias de 47 años de lucha policial y sindical.

Fornet todo un ejemplo, siempre en primera fila: «es fácil ver a un hombre luchar solo, pero más difícil ver a un hombre ponerse a su lado».

Hoy, en Sevilla, ha salido a la venta el esperado libro “Memorias de un policía nacional y sindicalista”, obra de José Manuel Sánchez Fornet, histórico líder sindical del Sindicato Unificado de Policía (SUP) y referente indiscutible en la defensa de los derechos de los agentes en España, de policías y guardias civiles, y liderar el trabajo por la trasparencia y la dignidad.

El libro, disponible desde hoy en la librería de la calle Gonzálo Bilbao Local 2B (CP. 41003, Sevilla, Tel. 954 534 048) y también a través de Amazon, es mucho más que un compendio de recuerdos. Es un recorrido de 47 años de historia, desde la manifestación ilegal de policías y guardias civiles en 1976, pasando por la creación del SUP en 1978 —en plena clandestinidad— hasta su legalización en noviembre de 1984, cuando la Policía aún mantenía un rígido régimen militar.

A través de sus páginas, Sánchez Fornet narra vivencias propias y testimonios de compañeros que, junto a él, lucharon por transformar el cuerpo policial en una institución más democrática y justa. El libro retrata con crudeza y honestidad los momentos de valentía, sacrificio y también las sombras de un tiempo donde luchar por los derechos de los policías era jugarse la carrera… e incluso la libertad.

Compañeros de toda España se han movilizado para adquirir esta obra, como muestra de respeto y reconocimiento a quien lo dio todo “a cambio de nada”. Para muchos, Sánchez Fornet sigue siendo un héroe: un hombre que jamás se doblegó ante las presiones, que plantó cara a los abusos y que abrió camino a generaciones de policías que hoy disfrutan de derechos conquistados gracias a su lucha.

Su trayectoria se resume en el subtítulo no escrito del libro: entre héroes y villanos, porque así fue su vida en la Policía Nacional y en el sindicalismo, siempre en la delgada línea de enfrentarse a los poderosos para defender a los suyos.

La publicación de estas memorias no es solo un acto editorial, sino un acto de justicia histórica con un hombre que cambió el rumbo del sindicalismo policial en España.

Se puede adquirir en los siguientes enlaces y librerías:

librería de la calle Gonzálo Bilbao Local 2B (CP. 41003, Sevilla, Tel. 954 534 048)

Amazon. Libro entre Héroes y Villanos