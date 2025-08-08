Homenaje a José Manuel Sánchez Fornet.

En memoria de José Manuel Sánchez Fornet, Policía Nacional y Secretario General del Sindicato Unificado de Policía, fallecido pero jamás olvidado.

Hoy, desde el anonimato impuesto por la historia y la resistencia, quiero rendir homenaje a un hombre cuya vida fue ejemplo de coraje, integridad y compromiso con la justicia. José Manuel Sánchez Fornet no solo fue un referente sindical dentro del Cuerpo Nacional de Policía, sino también un aliado firme y valiente del movimiento clandestino que, desde la Guardia Civil, luchaba por los derechos fundamentales de sus miembros.

Fornet entendió que la dignidad no conoce uniformes, que la justicia no distingue entre cuerpos, y que la libertad sindical es un derecho que debe abrazar a todos los servidores públicos por igual. En tiempos en que alzar la voz era sinónimo de persecución, él la alzó por nosotros. Nos tendió la mano cuando muchos nos daban la espalda. Nos ofreció su experiencia, su respaldo y, sobre todo, su humanidad.

Su legado no se mide solo en logros sindicales, sino en el respeto que supo ganarse entre quienes vivíamos en la sombra. Fue un faro para quienes soñábamos con una Guardia Civil más justa, más libre, más humana. Su valentía nos inspiró a seguir adelante, a no rendirnos, a creer que otro modelo era posible.

Hoy, desde la clandestinidad que aún nos envuelve, queremos decirle: gracias, José Manuel. Gracias por no mirar hacia otro lado. Gracias por entender que la lucha por los derechos no termina en la frontera de un cuerpo policial. Gracias por ser, ante todo, un ser humano excepcional.

Tu memoria vive en cada paso que damos hacia la libertad. En cada voz que se alza por la justicia. En cada Guardia Civil que, aún en silencio, sigue creyendo que la dignidad no se negocia. Descansa en paz, compañero. Tu lucha continúa. Gracias por tú magnífico libro.

Un libro que no se puede obviar, que hay que leer para comprender parte de nuestra historia, de policías y guardias civiles, por los derechos humanos, por la libertad y por unas FSE, al servicio de la democracia y de la comunidad. El libro Se puede adquirir en los siguientes enlaces y librerías: librería de la calle Gonzálo Bilbao Local 2B (CP. 41003, Sevilla, Tel. 954 534 048) Amazon. Libro entre Héroes y Villanos