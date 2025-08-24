Memoria de un Policía Nacional y Sindicalista: Fornet.

Esas y otras cosas son educación en principios, se aprenden en la familia y tuve suerte de nacer y aprender en una que vivió con ellos. José Manuel Sánchez Fornet

El autor también rinde homenaje a quienes perdieron la vida o quedaron heridos con secuelas en atentados terroristas, accidentes de servicio o enfrentamientos con criminales, así como a aquellos que auxiliaron a ciudadanos.

Pertenezco a una familia muy pobre de un albañil y ama de casa donde me enseñaron, como a mis hermanos y hermana, que las personas deben ser sobre todo honradas; que no vale nada cualquier riqueza si no la has ganado con tu trabajo; que lo que se dice se hace; que hay que ser responsable y justo con los demás ayudando a quién lo necesite y que no hay contrato ni notario que puede obligarte más que un apretón de manos o la palabra dada. Esas y otras cosas son educación en principios, se aprenden en la familia y tuve suerte de nacer y aprender en una que vivió con ellos. José Manuel Sánchez Fornet

Motivos por los que Fornet escribió su libro. El libro de Policías y Guardias Civiles.

Los motivos principales por los que José Manuel Sánchez Fornet escribió su libro son variados y profundos, abarcando desde la memoria histórica hasta la defensa de la justicia y los derechos. El libro es un relato de los hechos ocurridos en la policía y en el Sindicato Unificado de Policía (SUP), narrando 47 años de historia policial y sindical. Enlace a la Publicación Libro Fornet

Justicia y Memoria

Fornet se sintió impulsado a escribir para exigir justicia para los guardias civiles demócratas que fueron expulsados en la década de los noventa. Él busca que se les reconozca, se les readmita y se anule la sanción que se les impuso. También desea recordar el origen de los fundadores del SUP para evitar que la historia sea alterada.

Defensa de los Principios y Crítica a la Corrupción

Otro motivo clave es defender prácticas policiales que respeten los derechos humanos, civiles y políticos. Fornet honra a los compañeros valientes que arriesgaron su trabajo y libertad para construir el sindicato en la clandestinidad. Ve al sindicalismo como una barrera que protege a los policías de los abusos de los mandos. Además, en su libro aborda temas como las condenas injustas a policías, la corrupción y las leyes «Corcuera» y «Mordaza».

Honrar a los Héroes y Compromiso con la Verdad

El autor también rinde homenaje a quienes perdieron la vida o quedaron heridos con secuelas en atentados terroristas, accidentes de servicio o enfrentamientos con criminales, así como a aquellos que auxiliaron a ciudadanos. Fornet afirma que cualquiera de estas razones sería suficiente por sí misma para escribir el libro. Él se compromete a escribir desde la verdad, sin la hipocresía de lo «políticamente correcto» o la propaganda oficial. Se considera una persona alérgica a quienes viven su profesión en una burbuja, ajenos a la realidad que les rodea. El autor, que viene de una familia pobre, fue educado en principios como la honestidad, la responsabilidad y la justicia. En su obra expone la cara oculta de la policía y las prácticas que ningún oficial debería permitir.

