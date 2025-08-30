Prólogo Azul. Los policías Nacionales.

En el prólogo de su libro, titulado «Prólogo Azul», un grupo de compañeros y dirigentes policiales rinden homenaje a José Manuel Sánchez Fornet, describiéndolo como una figura clave en el sindicalismo policial español. Enlace al libro de Fornet

Un Liderazgo con Principios

Los autores del prólogo, que incluyen a José Manuel García Nosti, Venancio González, y otros miembros del Sindicato Unificado de Policía (SUP), destacan que Fornet es un ejemplo de ética profesional y social. Su postura es descrita como «progresista» y un «inquebrantable enemigo del corporativismo tóxico». Señalan que sus propuestas y manifestaciones siempre han estado orientadas a defender los derechos humanos, civiles y políticos, así como los derechos laborales. Lo describen como una persona que siempre está dispuesta a ayudar, «de frente y por derecho», implicándose plenamente en cualquier problemática, ya sea individual o colectiva.

La Disidencia y sus Consecuencias

Fornet es retratado como un «disidente del pensamiento único» en «permanente reincidencia», siempre en contra de la injusticia. No tuvo miedo de exponer lo que consideraba justo y necesario, lo que a menudo le trajo reproches internos y externos. A pesar de los errores que pudo cometer, el prólogo afirma que su liderazgo dejó una organización sindical solvente y creíble. Su lucha personal no fue fácil, y aunque no salió ileso, los expedientes y las querellas que enfrentó son considerados por sus compañeros como «medallas y ascensos».

Legado y Autocrítica

Durante su liderazgo, el sindicato consolidó su posición, modernizó su gestión y obtuvo mayorías incontestables. También contribuyó a la consolidación del sindicalismo policial español a nivel internacional. No obstante, el prólogo también menciona una autocrítica de Fornet: el error de apoyar a su sucesora en la secretaría general, lo que llevó a la pérdida de la mayoría sindical en las elecciones de 2019. A pesar de este revés, los autores concluyen que «Fornet es historia del movimiento sindical policial español». Enlace al libro de Fornet