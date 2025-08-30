Prólogo Azul. Los policías Nacionales.

Fornet es retratado como un "disidente del pensamiento único" en "permanente reincidencia", siempre en contra de la injusticia.

Durante su liderazgo, el sindicato consolidó su posición, modernizó su gestión y obtuvo mayorías incontestables.También contribuyó a la consolidación del sindicalismo policial español a nivel internacional.

En el prólogo de su libro, titulado «Prólogo Azul», un grupo de compañeros y dirigentes policiales rinden homenaje a José Manuel Sánchez Fornet, describiéndolo como una figura clave en el sindicalismo policial español. Enlace al libro de Fornet

Los autores del prólogo, que incluyen a José Manuel García Nosti, Venancio González, y otros miembros del Sindicato Unificado de Policía (SUP), destacan que Fornet es un ejemplo de ética profesional y social. Su postura es descrita como «progresista» y un «inquebrantable enemigo del corporativismo tóxico». Señalan que sus propuestas y manifestaciones siempre han estado orientadas a defender los derechos humanos, civiles y políticos, así como los derechos laborales. Lo describen como una persona que siempre está dispuesta a ayudar, «de frente y por derecho», implicándose plenamente en cualquier problemática, ya sea individual o colectiva.

Fornet es retratado como un «disidente del pensamiento único» en «permanente reincidencia», siempre en contra de la injusticia. No tuvo miedo de exponer lo que consideraba justo y necesario, lo que a menudo le trajo reproches internos y externos. A pesar de los errores que pudo cometer, el prólogo afirma que su liderazgo dejó una organización sindical solvente y creíble. Su lucha personal no fue fácil, y aunque no salió ileso, los expedientes y las querellas que enfrentó son considerados por sus compañeros como «medallas y ascensos».

Durante su liderazgo, el sindicato consolidó su posición, modernizó su gestión y obtuvo mayorías incontestables. También contribuyó a la consolidación del sindicalismo policial español a nivel internacional. No obstante, el prólogo también menciona una autocrítica de Fornet: el error de apoyar a su sucesora en la secretaría general, lo que llevó a la pérdida de la mayoría sindical en las elecciones de 2019. A pesar de este revés, los autores concluyen que «Fornet es historia del movimiento sindical policial español». Enlace al libro de Fornet

