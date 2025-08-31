Prólogo Verde. Fornet sigue al frente por democratizar la Guardia Civil.

Prólogo Verde: La lucha por la democratización de la Guardia Civil

El prólogo del libro de José Manuel Sánchez Fornet, escrito por guardias civiles, describe el movimiento asociativo dentro del cuerpo como un «círculo de topos, cónclave de aventureros y asilo de soñadores». Este movimiento surgió como respuesta a la falta de derechos y libertades, buscando conseguir condiciones laborales y de vida dignas para ofrecer un mejor servicio a la sociedad. Sin embargo, la jerarquía y los políticos respondieron a esta lucha con represión y expulsiones. El libro de Fornet es considerado una «radiografía mordaz y veraz de la historia del sindicalismo en la Policía Nacional y la Guardia Civil». Enlace al libro de Fornet.

La Persecución y la Lucha Constante

Los autores del prólogo, entre ellos José Morata, José Piñeiro, Fernando Carrillo y Florencio Garrido, narran su propia historia de lucha. Afiliados y promotores clandestinos de organizaciones como el Sindicato Unificado de la Guardia Civil (SUGC) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), fueron «detenidos y encarcelados». Algunos fueron jubilados «en represalia por demócratas». La crónica de este movimiento es una lucha por democratizar la Guardia Civil y ponerla al servicio de la sociedad y del estado de derecho. Para lograrlo, combatieron contra el inmenso poder del Estado, su discrecionalidad y sus ataques al margen de la ley.

El Apoyo Incondicional de Fornet

A pesar de la clandestinidad y la represión, el movimiento de los guardias civiles siempre contó con el apoyo incondicional del sindicato policial y de José Manuel Sánchez Fornet. Él «siempre estuvo de nuestra parte» y acudió personalmente, junto con su organización, a actuar conjuntamente con ellos tanto en la clandestinidad como en la legalidad. El prólogo reconoce y agradece su ayuda en su «largo camino» para lograr el derecho de asociación y para que se haga justicia con los que fueron expulsados. En la actualidad, siguen trabajando codo con codo con Fornet para resolver la injusticia de los expulsados, exigiendo al Gobierno de España que reconozca los derechos que les fueron robados por defender los principios democráticos que la Constitución ya reconocía.Enlace al libro de Fornet.

Para terminar Ya, No vivió para verlo, -DEP- se nos fue de golpe y siendo todavía un joven y un luchador incansable, desde donde esté estará próximo y viendo su trabajo cumplido, sus compañeros guardias civiles «Rehabilitados», y en la línea de siempre, dando lo mejor de si mismos para conseguir una Guardia Civil con derechos, al servicio del pueblo y del estado de derecho, que cuide a sus recursos humanos en las mismas condiciones que otras fuerzas de seguridad del estado.