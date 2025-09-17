El ‘Año Seraogna’ celebra la obra de Alfonso Pexegueiro.

La figura y obra del poeta ponteareano Alfonso Pexegueiro son el centro de atención con la publicación del libro O exilio de nacer. Pensamento e linguaxe na escrita de Alfonso Pexegueiro. Editado por la Diputación de Pontevedra, este volumen, dirigido por Ana Vicente Rivas y coordinado por Nuria Araújo, Antía Marcote y Fernando Groba, cuenta con la participación de once autores, incluyendo profesores universitarios y colaboradores del poeta.

El libro explora diversos aspectos de la escritura y el pensamiento de Pexegueiro, como su conexión con su aldea natal y el paisaje, su rol en el grupo Rompente, y su visión de la infancia. El objetivo es ofrecer un perfil «atípico» del autor y ayudar a comprender su obra y su visión del mundo.

Este lanzamiento se enmarca dentro de la celebración del Año Seraogna, conmemorando el 50 aniversario de la obra homónima de Pexegueiro. Durante 2025 y 2026, se llevarán a cabo una serie de actividades para difundir su trabajo. Estas incluyen un encuentro literario con el activista Ehsan Ullah Khar, talleres con estudiantes, jornadas literarias en colaboración con la Universidade de Vigo, la UNED y la RAG, y rutas literarias por los lugares clave de su vida y obra. El cierre de estas celebraciones está programado para el 10 de mayo de 2026.

La alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, ha destacado que Alfonso Pexegueiro es un «artista multidisciplinar y vital» que ha llevado el nombre de Ponteareas a través de su cultura. Ricardo González, concejal de Educación, ha informado que la publicación del libro es parte de los eventos para divulgar la obra del autor.