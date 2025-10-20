Edu. «La voz del compañerismo y la entrega en la candidatura de UniónGC».

Eduardo Antonio García : un guardia civil histórico que da todo por nada

UNIÓNGC – Elecciones al Consejo de la Guardia Civil 2025

Eduardo Antonio García representa la esencia misma del servicio público en la Guardia Civil: entrega, lealtad y compromiso con los compañeros. Candidato al Consejo de la Guardia Civil por UniónGC, encarna la voz de quienes, día tras día, sirven desde la primera línea sin buscar protagonismos, pero siempre dispuestos a darlo todo por los demás.

A lo largo de su trayectoria, Eduardo Antonio ha demostrado ser un profesional íntegro, de los que creen que la Guardia Civil se fortalece cuando sus hombres y mujeres cuentan con derechos, reconocimiento y dignidad profesional. Su implicación constante, su cercanía y su capacidad para escuchar lo han convertido en un referente dentro del Cuerpo, un compañero que no se rinde y que trabaja sin descanso por mejorar las condiciones de todos.

Su candidatura nace desde la experiencia y la convicción. Porque UniónGC no es solo una organización representativa, sino un proyecto de vida compartido por miles de guardias civiles que creen en un modelo moderno, eficiente y justo. Eduardo Antonio García simboliza precisamente eso: el espíritu de unidad, de servicio y de compromiso silencioso que caracteriza a los mejores.

“Dar todo por nada” es más que una frase para él; es una forma de entender la profesión y la vida. Su voz, firme y respetuosa, busca representar en el Consejo a quienes todavía creen que el deber y la justicia deben caminar juntos.

Por su entrega, su trayectoria y su humanidad, Eduardo Antonio García se presenta como un candidato que no promete, sino que cumple.