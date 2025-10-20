«Por la Guardia Civil que merecemos»

Candidatura de la UNIONGC presentada hoy en Noreña, Asturias. En el centro a la derecha el UMDVERDE, Piñeiro.

UnionGC: Dignidad, Justicia y Compromiso con la «Guardia Civil».

Este 20 de octubre, en Noreña, se presentó la candidatura de UNIÓNGC – Unión de Guardias Civiles–, para las elecciones al Consejo de la Guardia Civil. Un acto cargado de emoción, memoria y reivindicación, donde se reafirmó el compromiso de esta organización con los valores que hacen grande a la Guardia Civil: lealtad, vocación de servicio, respeto y justicia.

La Guardia Civil, pilar de España y de su democracia

La Guardia Civil no es solo una institución histórica: es una garantía de seguridad, de cohesión territorial y de defensa de los derechos de todos los ciudadanos. Su presencia en cada rincón del país, su entrega silenciosa y su profesionalidad hacen de ella un pilar imprescindible para el Estado de Derecho.

Pero para que esta misión se cumpla con eficacia y dignidad, es imprescindible que se cuide a quienes la hacen posible: los hombres y mujeres que visten el uniforme. Web UnionGC

Recursos humanos, medios y derechos: una deuda pendiente

Desde UNIÓNGC se exige con firmeza:

Equiparación salarial real con otros cuerpos policiales.

con otros cuerpos policiales. Jornada laboral digna , que respete el descanso y la conciliación.

, que respete el descanso y la conciliación. Jubilación anticipada , reconociendo la Guardia Civil como profesión de riesgo .

, reconociendo la Guardia Civil como . Dotación de medios materiales y tecnológicos adecuados para el servicio.

adecuados para el servicio. Reconocimiento pleno de los derechos constitucionales, como el de asociación profesional.

Memoria y justicia: homenaje a los compañeros de UMDVERDES

Durante el acto, se rindió homenaje a los miembros de la UMDVERDES, expulsados, hoy casi todos rehabilitados, que fueron procesados por sedición militar por el simple hecho de reclamar un derecho constitucional: el de asociación profesional. Un derecho que hoy está reconocido por ley a pesar de haberse ganado por sentencias del Tribunal Constitucional de España –sentencia Caso UDGC, Manuel Rosa RA 871/90–, y por la sentencia 69966-01 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sin que el estado Español las hubiera acadado y ejecutado como era su obligación legal.

El representante de UMDVERDES, José Carlos Piñeiro, participó en este emotivo acto, que nos recuerda que la lucha por los derechos no es nueva, pero sigue vigente.

Vota UNIÓNGC. Vota por la dignidad de la Guardia Civil

La candidatura de UNIÓNGC no es solo una opción electoral. Es una declaración de principios. Es la voz de quienes creen en una Guardia Civil fuerte, respetada y cuidada. Es el compromiso de seguir construyendo una institución moderna, justa y profundamente democrática.

Porque la Guardia Civil es necesaria para España. Porque sus hombres y mujeres merecen respeto. Porque la dignidad no se negocia.