“Los lunes también sanan: una lectura necesaria sobre el alma y la memoria”

La Paciente de los Lunes es una obra narrativa profundamente introspectiva que entrelaza vivencias terapéuticas, memorias familiares y procesos de transformación emocional. A través de capítulos breves y simbólicos, la autora reconstruye el itinerario de una mujer que acude semanalmente a terapia, enfrentando sus miedos, duelos y heridas invisibles.

La estructura del libro refleja un proceso terapéutico real: desde el “salto a terapia” hasta la “auditoría emocional”, pasando por sesiones presenciales, evocaciones de figuras clave (el padre, la abuela, el amigo Martín), y momentos de revelación como “La enfermedad del olvido” o “Entre sueño y ilusión”. El texto culmina con una síntesis de la metamorfosis del miedo, revelando el alcance sanador del acompañamiento psicológico.

La autora, Alicia Martínez del Burgo, combina su experiencia como activista social con una mirada literaria que dignifica el sufrimiento psíquico. Su trayectoria como fundadora de Madres en Acción y su labor en casas de acogida psiquiátrica se reflejan en la autenticidad de los relatos.

En tiempos donde la prisa anestesia el dolor y la burocracia ignora el alma, La Paciente de los Lunes emerge como un testimonio literario que honra la vulnerabilidad y la resistencia. Alicia Martínez del Burgo, desde su madurez vital y su compromiso social, nos ofrece un relato que no es solo íntimo, sino profundamente político: el derecho a ser escuchado, a reconstruirse, a nombrar lo innombrable.

Cada capítulo es una estación emocional. Desde el salto a terapia —ese acto de coraje que tantas veces se posterga— hasta la auditoría emocional final, la protagonista transita por recuerdos que duelen, vínculos que sanan y silencios que gritan. La figura del padre, la carta a los Reyes Magos, la novela arrinconada… son fragmentos que componen una sinfonía de reparación.

Este libro no es solo literatura: es pedagogía del alma. Es una invitación a terapeutas, educadores, juristas y ciudadanos a mirar más allá del síntoma, a acompañar sin invadir, a reconocer que la salud mental no se resuelve con protocolos, sino con presencia.

Desde Galicia, donde la autora reside y coopera en una casa de acogida psiquiátrica, nos llega esta obra como un faro ético. Porque los lunes —esos días que suelen pesar— pueden ser también el inicio de una metamorfosis.