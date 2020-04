Los Reyes, en modo selfie para felicitar por sorpresa a su «tía Margarita»: «Ha sido una experiencia fantástica»

View this post on Instagram

🎶”I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme,” lød det i morges i Kuppelsalen på Fredensborg Slot, hvor personalet på slottet med god afstand sang morgensang for Hendes Majestæt Dronningen. ⁣ ⁣ Efterfølgende takkede Dronningen for sangen.⁣ ⁣ 📸 Kongehuset ©️