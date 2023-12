Vuelve Jaime del Burgo en plan ‘tocacoronas’: ahora carga en Twitter también contra Felipe VI

Jaime del Burgo irrumpió en la actualidad española hace un mes desatando un huracán mediático que vino a romper la tranquilidad mediática de la que han gozado hasta ahora Felipe VI y la Reina Letizia.

Claro que, pocos son los medios nacionales que se han hecho eco del asunto frente a la prensa extranjera que ha convertido el asunto en uno de sus favoritos, ocupando incluso la portada de Paris-Match y de The Times en Londres. Parte de la presunta historia de amor entre la consorte y el que fuera su cuñado, la rebela el propio del Burgo en el libro Letizia y yo de Jaime Peñafiel. Un libro que no ha tenido prácticamente promoción en los medios. Una excepción es Periodista Digital donde el veterano periodista concedió una entrevista sobre el asunto.

Junto con el libro, en el que se incluía el relato personal de Jaime del Burgo, el navarro decidió hacer público a través de su cuenta en X (antes Twitter) un mensaje que, supuestamente, le había enviado Letizia Ortiz. «Amor. Llevo tu pashmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida. Me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte. Salir de aquí. Tuya«, se podía leer junto a una foto modo selfie de la consorte. Aunque corrió cómo la pólvora sólo unas horas después del Burgo decidió eliminarlo junto con otros mensajes. Sin embargo, en la madrugada del 27 de diciembre del Burgo desde su residencia en Londres decidió twiitear como un loco y recuperar parte del material eliminado y también nuevos datos.

¿Por qué retiré mis Posts?

En unas horas la famosa foto de la pashmina la visualizaron 24 millones de personas y el SMS que Letiziña me envió con ella. Pensé “esto de la libertad de expresión a través de X funciona realmente”. Un artículo de pago de El País lo leen 3 gatos, 4… — Jaime Del Burgo (@JaimeDelBurgo) December 27, 2023

Así especifica en qué espacio temporal se desarrolló su relación:

«Las cuatro etapas de la relación Letizia Ortiz y Jaime del Burgo son las siguientes: 1) Relación amorosa, de 2002 a 2004; 2) Amigos y confidentes, de 2004 a 2010; 3) Relación amorosa, duradera y continuada, 2010 y 2011; 4) Como cuñados, de 2012 a 2016. Es la tercera relación la que termina abruptamente después de dos años, a los pocos meses de la renuncia de Letizia como princesa de Asturias, divorcio de Felipe y el establecimiento como pareja en Nueva York, que era lo que habíamos planeado»

También daba una explicación sobre la retirada de sus mensajes:

«¿Por qué retiré mis Posts? En unas horas la famosa foto de la pashmina la visualizaron 24 millones de personas y el SMS que Letizia me envió con ella. Pensé “esto de la libertad de expresión a través de X funciona realmente”. Un artículo de pago de El País lo leen 3 gatos, 4 gatos, 5 gatos. Después de aquellos dos años de relación…, una mera foto con una pashmina mía que regalé… Paris Match me dio hasta las 8 de la tarde del sábado para responder a sus preguntas, tono chulesco, desafiante, les mandé decir que ese email suyo aquí lo verían millones de personas, su revista, ¿cuántos? Fue una equivocación eliminar mis posts. Por eso he querido hoy recuperar los más importantes. ¿El silencio de la prensa española? Demuestra que España es un sultanato. Pero puestos a pensar y viendo los lectores reales (no robots), y de esto algo entiendo después de doce años, uno se pregunta: ¿Qué prensa?» Anecdotario (1) Estaba en Londres. “¿Qué haces este fin de semana?”. “Trabajar”. “¿Vienes a verme?” Me quedé a pasar el fin de semana en Zarzuela. Era julio de 2010. Tumbados en la misma hamaca, bajo el porche de la piscina, me dijo “te amo” y le respondí “te amo”. (La última… — Jaime Del Burgo (@JaimeDelBurgo) December 26, 2023

Las razones de del Burgo

¿Por qué actúa así Jaime del Burgo? Según Jaime Peñafiel sus confesiones tienen «todo el sabor de una venganza». Según algunos periodistas, Pilar Eyre lo apuntó en Lecturas, la razón detrás de estas actitudes sería política. La disconformidad con el pacto entre PSOE y Bildu. Algo que se podría confirmar teniendo en cuenta uno de los mensajes de del Burgo:

«Que qué se podría haber hecho? Jefe del Estado. Jefe de las Fuerzas Armadas. Árbitro de la política nacional. Inviolable. Etc. “Sr. Sánchez me traes un gobierno sin asesinos y firmo. Te sientas con Feijo y os arregláis. Pero Otegui no porque esto es destruir la esencia de lo que soy y defiendo. Y no firmo”. Tener dignidad. Luchar. Ser valiente. Hacerse merecedor de la corona, que aunque sea recibida por herencia se ha de ganar cada día. Defender España. El problema es que se casó con quien no debía y se jodió el Perú. […] Esto fue traspasar la única línea roja (no tengo otra porque no pertenezco a ningún partido político, pero ETA no, jamás): firmar la formación de un gobierno que precisaba del apoyo de quienes tienen las manos manchadas con la sangre de mil inocentes. Las palabras grandilocuentes no sirven, son palabras que se las lleva el viento. Felipe pudo haber dejado la pluma a un lado, no firmar, la constitución se lo permite, es un veto a permitir que el BOE publique lo que es una aberración. Se hubiera abierto una crisis, sí, a dilucidar en el Constitucional, pero una que hubiera valido la pena pelear».

Que qué se podría haber hecho? Jefe del Estado. Jefe de las Fuerzas Armadas. Árbitro de la política nacional. Inviolable. Etc. “Sr. Sánchez me traes un gobierno sin asesinos y firmo. Te sientas con Feijo y os arregláis. Pero Otegui no porque esto es destruir la esencia de lo que… — Jaime Del Burgo (@JaimeDelBurgo) December 26, 2023

«Hace unos años dije en El Mundo que Felipe no convertiría a España en un cortijo, como hizo su padre. Me equivoqué, por desgracia. Sánchez se ha convertido en el capataz. Los tres conducirán a nuestro país a medio plazo a la ruina. La ruina es también el coste de oportunidad: los éxitos que impidieron que pudieran convertirse en realidad», añadió en otro mensaje en el que, además, no se corta en hablar de las ideas políticas de la Reina:

«Letizia juega a la izquierda (lo es de corazón, antimonárquica, anticatólica, comunista, etc.), siempre lo ha sido y yo la he querido igual porque las tendencias políticas (salvo mi línea roja) en las relaciones personales me son indiferentes. La conozco profundamente después de largos años de ser un poco de todo. Tiene «química» con Sánchez. Mientras, Felipe defiende (con palabras) el otro frente. A ambos solo les interesa una cosa, como a Juan Carlos, como a quien venga: mantener la corona que los franceses les entregaron en 2024 harán ya trescientos años y los privilegios que conlleva. Solo viviendo dentro de las paredes de palacio puede uno darse cuenta del poder absoluto que ejerce la institución y del fanatismo que genera alrededor. La corona le pertenece al pueblo español, no es propiedad de una familia, Franco se la entregó a los Borbones, él es el origen de su legitimidad».

Después de su ‘fiebre’ en X, del Burgo asegura que uno de sus proyectos inmediatos es publicar un libro contando toda su historia.