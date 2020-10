¿Es James Rhodes un instrumento de propaganda de Sánchez? El pianista hace de telonero del Gobierno en la presentación del Plan de Recuperación

¿Es James Rhodes un instrumento de propaganda de Pedro Sánchez? Una cosa es segura, el pianista británico, tan apreciado en la izquierda como repudiado en la derecha, parece haber ‘fichado’ como músico de cabecera del Gobierno de coalición.

Tal es así que Rhodes ha interpretado el Himno de la Alegría de Beethoven en el acto del Ejecutivo de Sánchez para presentar su Plan de Recuperación.

El propio Rhodes lo había anunciado a lo largo de este 7 de octubre de 2020.

«Orgulloso de ser parte de Europa. Pero aún más orgulloso de llamar a España mi hogar. Es divertido, aunque un poco triste, ver cuánta gente está furiosa porque alguien interpreta a Beethoven para ayudar a celebrar la recepción de una puta tonelada de pasta para ayudar a nuestro país a recuperarse. Y para los haters, no he recibido ni un céntimo (de hecho me he negado a cubrir los gastos del afinador)», decía el músico en sus redes sociales, puesto que su actuación había causado mucha controversia.

Los numerosos guiños del Gobierno hacia Rhodes, que este corresponde tuiteando siempre a favor de la izquierda y atacando con crudeza a VOX, al PP y a toda la derecha, han sido analizados en la tertulia de Onda Cero.

Recordemos que incluso la ley de infancia y adolescencia lleva su nombre, ya que el pianista británico relató en un libro los abusos sexuales de los que fue víctima cuando era niño.

Por eso Pablo Iglesias anunciaba que la nueva ley de la infancia y la adolescencia se conocería como ‘Ley Rhodes’.

En ‘Más de uno‘ se ha debatido si el pianista es un elemento de propaganda del Ejecutivo.

«Participa en el espectáculo de euforia propagandística del Gobierno y eso me preocupa», ha comentado Amón en la tertulia del programa de Carlos Alsina.

«No me parece ninguna chanza, el protagonismo se lo da el Gobierno abriendo el telón. Lo van colocando allí donde pueden».

