El infectólogo Oriol Mitjà pone de vuelta y media a Fernando Simón y desvela que hasta ZP ‘rajó’ del comité científico del Gobierno

El infectólogo Oriol Mitjà, que fue también asesor del presidente de la Generalitat, Quim Torra, durante la desescalada, ha puesto de vuelta y media a Fernando Simón por la gestión que se está haciendo de la pandemia desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).

Mitjá, que trabaja en el Hospital de Can Ruti, ha asegurado en una entrevista con la emisora catalana Rac-1 que Fernando Simón «erró y no lo ha hecho todo lo bien que tendría que hacerlo».

”No se le cuestiona que sea una buena persona y un buen orador, pero ha quedado patente que no tiene las habilidades para gestionar una pandemia. No tiene el currículum para hacer esto, no da la talla. No tiene especialidad MIR, no tiene doctorado, no tiene publicaciones relevantes”, ha declarado.

Desvela que Zapatero ‘rajó’ del comité científico que ha asesorado al Gobierno

Mitjà también cree que Simón no tiene el mejor currículum para gestionar una pandemia. «Para ello hay que tener el suficiente conocimiento como para recoger toda la información con las mejores intervenciones diagnósticas y terapéuticas y él no tiene currículum para hacer eso».

Según ha contado, fue el propio expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, el que reconoció el fracaso del equipo liderado por Simón. «Me dijo que el comité científico que ha asesorado al Gobierno ha fracasado y ni siquiera se ha dejado ayudar por la Embajada de China».

Esperanza Aguirre también criticó a Simón

Fue en su entrevista en ‘La Mañana de la 1’.

Allí, Esperanza Aguirre, ex presidenta de la Comunidad de Madrid, se lanzó a la yugular del mencionado Simón, del que dijo que «ni es Doctor ni es nada».

Ni ha hecho el doctorado, ni ha hecho el MIR ni nada que se le parezca. Es un señor que se fue dos veces de vacaciones en plena pandemia. No comparto con usted [Mónica López] la credibilidad que le da al señor Simón

En esa misma argumentación, Aguirre ridiculizó a la propia TVE y a Mónica López por darle demasiada credibilidad a Simón.