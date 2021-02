El ‘experto’ Fernando Simón vuelve a liarla: «No es lo mismo el 8-M que la Semana Santa»

No es de extrañar que al Gobierno socialcomunista le venga muy bien tener a Fernando Simón como portavoz sanitario.

El epidemiólogo aragonés, director del Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha vuelto a liarla a base de bien con la comparación realizada en su comparecencia del 25 de febrero de 2021 entre los riesgos que conlleva acudir a la Semana Santa con los que habría si se va a alguna de las manifestaciones feministas del 8-M.

Para Simón, que ya en 2020, con la pandemia a punto de hacer estragos en España, no dudó en alentar al personal a que fuese a las marchas por el Día de la Mujer, a pesar de que incluso el propio Ejecutivo ya tenía informes de la Unión Europea desaconsejando ese y otros eventos multitudinarios, vuelve a ser mejor ir al 8-M que estar contemplando una procesión.

El ‘experto’ del Ministerio de Sanidad, cuando le preguntaban si veía razonable aplicar para celebrar procesiones de Semana Santa el mismo parámetro de 500 personas que se había calculado para cada una de las convocatorias feministas para el 8-M en Madrid, respondía con evasivas y una tremenda cantinflada:

No conozco los parámetros que ha utilizado la Comunidad de Madrid (sic), no he tenido tiempo de revisarlos y, por lo tanto, no puedo juzgar si las justificaciones que dan son válidas o no. Obviamente, tienen profesionales de alto nivel que habrán considerado adecuado el proponer esta opción. En todo caso, he comentado las relaciones que hay entre las agrupaciones de personas y los riesgos que hay. Los riesgos están relacionados con las formas en las que se relacionan las personas y tenemos que entender que la forma de relacionarse cambia también según la forma o la razón por la que se juntan.