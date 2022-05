Elegante troleo de Pérez-Reverte a Sánchez por caer en la red de espionaje de Marruecos

Arturo Pérez-Reverte no desaprovechó la oportunidad de meter los dedos en la llaga de Pedro Sánchez.

Con los expertos apuntando a Marruecos como presunto autor del espionaje al móvil del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el famoso escritor decidió trolearle elegantemente. Al punto, de que utilizó la ironía para recuperar un viejo tuit de mayo de 2021 que escuece con fuerza dentro del PSOE.

“No sé por qué me he acordado de esto”, se mofaba el autor de ‘El Italiano’ o ‘La tabla de Flandes’, mientras recuperaba su publicación donde advertía del riesgo que suponía la diplomacia y técnicas de Marruecos.

En concreto, se trata de una publicación donde ponía en duda la capacidad del Gobierno PSOE-Podemos de hacer frente al país vecino en materia de diplomacia y relaciones internacionales.

No sé por qué me he acordado de esto. https://t.co/VV51mw7DHI

— Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) May 3, 2022