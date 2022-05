Pérez-Reverte advierte a Sánchez de las burlas que recibirá en la OTAN: «Las carcajadas llegarán a Moscú»

Arturo Pérez-Reverte está convencido de que Pedro Sánchez será el gran hazmerreír de la próxima Cumbre de la OTAN.

El reconocido escritor considera un espectáculo dantesco que la izquierda filtre parte del contenido conversado durante la última Comisión de Secretos Oficiales. Un hecho que genera grandes dudas sobre la credibilidad y autoridad del presidente del Gobierno, quien parece atado a los intereses de sus socios de extrema izquierda para permanecer atado a la Moncloa.

“En la cumbre de la OTAN de junio en España, las carcajadas de los asistentes cuando intervenga nuestro presidente van a oírse hasta en Moscú”, se pitorrea el famoso autor.

Es importante recordar que Gabriel Rufián y Dina Bousselham podrán acabar sentados delante de un juez por haber, presuntamente, filtrado secretos de Estado.

El portavoz de ERC no perdió el tiempo para contar lo que se habló en la Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso de los Diputados y, casi inmediatamente, detalló datos en la televisión catalana TV3.

El diputado catalán habría adelantado un resumen de las explicaciones que minutos antes les había ofrecido la directora del CNI, Paz Esteban.

Ante la polémica que generaron sus declaraciones, Rufián intentó negar a través de un tuit que filtrase información secreta a los medios de comunicación:

“Sobre la Comisión de Secretos Oficiales: 1) No hay secretos. Ni oficiales ni extraoficiales 2) No se ha dicho nada que el CNI no haya flitrado ya 3) Solo hay 2 vías. O ha sido otro país o ha sido otro organismo estatal Y la 3 es una interpretación. Repito, una INTERPRETACIÓN”.