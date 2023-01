¿Sabes cuánto ganan Ángela Rodríguez Pam y otras de la ‘banda de la tarta’ por soltar burradas contra los hombres?

Es de traca.

Cuando los españoles tienen que mirar el céntimo hasta la extenuación, el Gobierno Sánchez dispara con pólvora del rey sin miramiento alguno.

Ejemplos hay para frenar un tren, pero entre ellos hay ahora uno mismo más que sangrante.

Y ese no es otro que la dotación de más de 500 millones de euros para engrosar el presupuesto de 2023 del Ministerio de Igualdad.

Un departamento, el liderado por Irene Montero, que encima solo sirve para que sus integrantes suelten todo tipo de burradas y salvajadas contra los hombres, amén de chotearse de las pifias de su ley estrella, la del solo sí es sí.

El 9 de enero de 2023, en un foro organizado por Unidas Podemos, ‘Feminismo para todo el mundo. ¿Qué está pasando con la violencia machista?’, Ángela Rodríguez Pam, la secretaria de Estado de Igualdad, se ‘coronó’ con unas vomitivas palabras.

Sus acompañantes, dos asesoras del Ministerio de Igualdad, Belén Diego y Marilyn dos Santos; y dos expertas en violencia sexual, María Naredo y Bárbara Tardón, tampoco ‘defraudaron’ al personal con sus bestialidades.

Eso sí, los españoles a pagar las bestialidades de esta pléyade de zotes, con salarios de más de 110.000 euros en el caso de Rodríguez Pam y en torno a los 50.000 euros en el caso de las otras ‘especialistas’.

Así que para que los contribuyentes sepan exactamente a qué dedican el pastizal que reciben las integrantes de la ‘banda de la tarta’, lean con profusión la ‘profundidad’ de sus exposiciones:

No quieren que enseñemos a los niños que existe la posibilidad de limitar cuál es el tipo de trato sexual que quieres con tu cuerpo, no vaya a ser que reconozcamos que los niños y las niñas de pequeños también se masturban, es que lo hemos hecho todos.

Escalofriante es que la Virgen María dé a luz un niño, no sé si me entendéis. Lo perverso del patriarcado y la sexualidad es que el referente sea una mujer que tiene un hijo y es virgen. La mujer perfecta es la madre que no folla

Cómo va a ser libre la primera relación sexual con el maldito mito absurdo de perder la virginidad. Es loquísimo que en el año 2023 siga habiendo gente que habla de que tu primera relación sexual es perder la virginidad. O sea, que lo estamos vinculando a la existencia de la Virgen María . De la de los hombres no se habla nunca, por cierto. No se convierten en San José .

Yo me he enrollado con unos machirulos asquerosos que seguro han ejercido violencia. Tengo un historial que no os lo imagináis. Tengo un historial que no os lo imagináis.

El sacramento del matrimonio institucionaliza la violación y el silencio en torno a la violación.

Yo tengo claro que cualquier hombre puede ser un machista. Con todo el respeto a los hombres, creo que todos los hombres sois machistas, es una realidad constatable. Hay muchas mujeres machistas, pero todos los hombres, per se, son machistas. Desde que nacen ya están socializados en unos privilegios, en un poder… todo el camino lo tienen mucho más fácil.

Hemos tenido santas inquisiciones, fascismos torturadores… y eso nunca ha resuelto la violencia machista contra las mujeres. ¿Desde cuándo el punitivismo es la alternativa a la erradicación de todas las violencias contras las mujeres? Que nos pongan algún ejemplo en toda la historia de la humanidad y no lo vamos a encontrar. Es superfacilón lo de la cadena perpetua y me eximo del problema. En realidad es individualizar el problema y no hablar de las raíces, de la transformación social que realmente necesita un país