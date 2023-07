Pablo Iglesias dirige a su exsocio Pedro Sánchez: «Santos Cerdán debe ir a negociar a Waterloo»

Tras una jornada frenética el 23-j culminó con un escenario que arroja más dudas que certezas. Aunque el PP ha ganado las elecciones la suma con VOX no da una mayoría suficiente y necesitarían el apoyo de PNV, Colación Canaria y Unión del Pueblo Navarro. Sin embargo, la formación liderada por Santiago Abascal ya ha negado que se sentaría a negociar con el partido nacionalista vasco.

Pablo Iglesias, el exvicepresidente del Gobierno, también ha hecho su análisis de los resultados de los comicios del 23-J. Ha sido en ‘El mon’, el programa matinal de la emisora catalana RAC-1. Así describía las posibilidades que arroja el nuevo escenario postelectoral:

«Un gobierno del PP en solitario, no contaría con el apoyo del PNV ni con el apoyo del PSOE. Para un Gobierno del PSOE se necesitaría la abstención de JUNTS, que es muy difícil pero no imposible. Si forma Gobierno, no lo sería estable. Necesitarías todos esos síes para cada Ley, no sólo para los presupuestos, la derecha mediática se le va tirar encima. El contexto europeo, con la guerra de Ucrania, no le va a poner las cosas fáciles y el ‘PSOE caoba’, como lo llamada Enric Juliana, pesa mucho tanto en Ferraz como Moncloa. Además, el bloque reaccionario ha aumentado sus votos. No habrá Gobierno de PP y VOX y estamos contentos por ellos pero el escenario no es fácil».