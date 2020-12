El buen rollo de Fortes con el ‘bilduetarra’ Matute el día que se anuncia la repetición del juicio a su jefe Otegi

Así están las cosas por TVE.

El mismo día que se ha anunciado la repetición del juicio a Arnaldo Otegi, Xabier Fortes estaba de buen rollo y colegueo con Oskar Matute, portavoz parlamentario de la coalición Bildu, socios en los PGE de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

«Cerramos la entrevista hace varios días», justificaba al comienzo de la misma el presentador gallego, consciente de el estupor que podría causar en una parte de la audiencia lo que estaban viendo. «Entenderá que cambie un poco el guión porque esta mañana nos enterábamos de la resolución del Supremo».

La actual dirección de @rtve está situando a la tele de todos fuera de la Constitución 👉🏻 no solo atacan al Rey, hoy llevan a Bildu en prime time el día en que se anuncia la repetición del juicio a Otegi por pertenencia a banda terrorista ❌ #Memoria, #dignidad y #justicia pic.twitter.com/a1QKXoJFg4 — Eduardo Carazo (@educarazo) December 14, 2020

Matute aprovechó para atacar la Justicia en España: «Con el Estado español cualquier cosa es posible. Esto afecta a cinco compañeros de EH Bildu y es atípico con las recomendaciones y sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Arnaldo Otegi han estado seis años de cárcel y nadie se plantea que el Estado español piensen en indemnizar a estas personas, ya que Europa les ha dicho que no estaba bien.»

Era inaudito con qué facilidad colocaba su mensaje: «No se puede juzgar a dos personas por la misma causa y por el mismo hecho y se obvia que estas cinco personas fueron condenadas a cinco años de cárcel y para ellos no hubo redención. Es gente que incluso es avisada para regularizar sus cuentas y no pasar por la Justicia. Para nosotros esto ratifica una constante, los tribunales juegan a politizar la Justicia y aquí no hay Justicia independiente.»

El compadreo y buen rollito d @xabierfortes con el batasuno ⁦@OskarMatute⁩ , portavoz dlos herederos políticos de ETA socios d ⁦@PSOE⁩ ⁦@PODEMOS⁩ . Comentando el juicio d ⁦@ArnaldoOtegi⁩ pero sin sacar a las víctimas del terrorismo. ⁦@rtve⁩ pública ? pic.twitter.com/PQNNz4L62q — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) December 14, 2020

Fortes le recordó que «no éramos el país europeo que más tirones de orejas se había llevado de los Tribunales comunitarios«. Matute, consciente del compadreo, aprovechaba para decir con sorna: «Claro, si nos comparamos con Turquía, estamos bastante mejor».

El Supremo ordena repetir el juicio a Otegi por intentar refundar Batasuna

Este 15 de diciembre de 2020 se conocía que el TS ordenaba repetir el juicio a Arnaldo Otegi después de que una asociación de víctimas y VOX hayan pedido repetirlo.

Por tanto, el juicio a Otegi y a otros cuatro dirigentes ‘abertzales’ por el intento de reconstituir la ilegalizada Batasuna, el brazo político de ETA, durante el caso Bateragune, será repetido.

La petición de repetición la realizó la asociación de víctimas Verde Esperanza, que ejercía de acusación popular en este proceso.

Otegi y otros dirigentes fueron condenados por la Audiencia Nacional en 2012 a penas de hasta diez años de cárcel por pertenencia a organización terrorista. El TS rebajó esas condenas, que todos cumplieron.