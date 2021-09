Las pesquisas del ‘caso Ghali’ incriminan como sospechosos a Calvo y Marlaska

Se le empieza a poner de color hormiga al Gobierno Sánchez el ‘caso Ghali‘.

Lo que intentó despachar sin mucho ruido el Ejecutivo socialcomunista, tanto la entrada como la salida de España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, se ha convertido en uno de los asuntos mollares que está cobrándose varias víctimas políticas.

La primera ya es sabida por todos, la de la titular de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, depuesta de sus funciones el 10 de julio de 2021.

Pero su salida no ha servido para acallar las voces críticas con la chapuza perpetrada a ojos vista de todo el mundo, incluido Marruecos.

Tan desastroso ha sido el papel del Gobierno de España tratando de ocultar lo inocultable que la cuestión del ‘caso Ghali’ ya se ha judicializado y no solo le está tocando en toda la línea de flotación a la ya exministra de Exteriores.

Ahora, tal y como informa este 26 de septiembre de 2021 el diario ABC, ahora salen dos nombres más a la palestra, el de la también exministra de Presidencia y Relaciones con las Cortes y exvicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el del titular de la cartera de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Quien está tirando de la manta es Carlos Villarino ante el juez Lasala, encargado de la instrucción del caso.

El que fuera jefe de Gabinete de Laya aseguró que cuando Ghali llegó a España, concretamente a la Base Militar Aérea de Zaragoza el 18 de abril de 2021 y fue llevado al hospital de Logroño en una ambulancia, se montó todo un dispositivo de seguridad del que tenía que estar a buen seguro al tanto el ministro del Interior:

Creo que esa ambulancia tuvo algún tipo de seguimiento policial, pero no lo sé. Lo que sí sé es que en el hospital de Logroño había vigilancia de personal del Ministerio del Interior. Eso me consta porque me informó la ministra al día siguiente, porque le pregunté.