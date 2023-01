Nuevo escándalo de los Conde-Pumpido: El hijo del presidente del TC fue detenido por amenazas a punta de pistola

Cándido Conde-Pumpido con su cargo recién estrenado de presidente el Tribunal Constitucional, donde era el candidato favorito de Moncloa, ya ha recibido su primer disgusto.

El autor del mismo es su hijo, el abogado Cándido Ponde-Pumpido Jr. Tal y como adelanta OKDiario el 18 de enero de 2023 el letrado se encuentra inmerso en un proceso judicial grave. Según el diario que dirige Eduardo Inda, Conde-Pumpido Jr. «fue detenido hace unos meses en Madrid por apuntar con una pistola de aire comprimido, indistinguible de una de fuego real, a otra persona que debía dinero a uno de los clientes de su despacho profesional, Conde-Pumpido & De Porres».

«Durante el cacheo, los agentes policiales que le detuvieron encontraron también un cuchillo de cocina de considerables proporciones», añade el periódico en su información. OKDiario cita fuentes policiales en la descripción de los hecho que tuvieron lugar el 30 de septiembre de 2022 en el madrileño paseo de la Castellana a la una de la madrugada. Según el mismo relato, el polémico abogado «colocó una pistola a escasos centímetros de la cara de la víctima mientras le amenazaba» para exigirle el pago de una «deuda monetaria».

Testigos del acto fueron los encargados de llamar a la Policía Nacional que se presentó en el lugar de los hechos y comprobaron que el arma que portaba el hijo del presidente del Tribunal Constitucional no era real. Sin embargo, la víctima «desconocía que el arma que blandía el hijo de Conde-Pumpido no era un arma de fuego como tal, sino de aire comprimido». Durante el cacheo al que sometieron, como ya se ha contado, localizaron también un cuchillo de cocina de grandes proporciones. Un tipo de arma blanca que está prohibido portar en vía pública. Según la información policial a la que ha tenido acceso OkDiario, Conde-Pumpido hijo estaba acompañado de un hombre que no ha sido identificado.

El diario también aporta la versión del abogado sobre los hechos. Conde-Pumpido hijo asegura que lo que portaba era «una pistola de juguete de sus hijos» y «un cuchillo para cortar embutido que llevaba en el coche». En el relato del letrado asegura que el denunciante está a su vez «denunciado porque ha acosado a un cliente y ha sido detenido en varias ocasiones». Según su versión este hombre se había presentado en casa de un cliente de su despacho para increpar a la mujer de éste y pedirle dinero porque «quería hospedarse en un hostal ya que las ventanas del vehículo en el que dormía estaban rotas y tenía frío».

«Esta persona está denunciado porque ha acosado a un cliente y ha sido detenido en varias ocasiones», según Cándido Conde-Pumpido hijo, y añade que se trata de un hombre con problemas con las drogas. Conde-Pumpido hijo completa su relato asegurando que tras tomársele declaración «se aclara que yo no hice ningún tipo de amenaza y que es él quien está acosando a mi cliente», explica. «Después de éste altercado, el denunciante tras salir de la Comisaría prendió fuego y calcinó el vehículo de mi cliente», añade.

Otras polémicas

No es la primera vez que el nombre del mediático abogado se vincula a posibles problemas legales. En diciembre de 2018 los medios de comunicación recogían que el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, llamaba a declarar el 15 de enero de 2019 al letrado como «imputado colaborar en el lavado de dinero de los dueños de un prostíbulo de Madrid investigados por la Justicia».

Fue en el marco del conocido como ‘Caso Bandenia’ que investigaba a los dueños del prostíbulo ‘Vive Madrid’ situado en el madrileño barrio de Tetuán, y el origen supuestamente ilícito de su dinero. La Fiscalía Anticorrupción sospechaba que «podría haber utilizado una línea de crédito de un ‘chiringuito financiero’ para lavar el dinero de las personas que regentan este club de alterne». Los responsables de este entramado habían sido detenidos en 2015 en el marco de la ‘operación Pompeya’ que perseguía el blanqueo de dinero procedente de la explotación sexual.

Según el auto de citación que recogieron varios medios los movimientos bancarios de Conde-Pumpido hijo permitieron presuntamente «esquivar las medidas cautelares decretadas por la Autoridad Judicial, permitiendo que fondos procedentes de los ilícitos investigados fueran desviados a dicha posición financiera, para ser posteriormente reintegrados a los investigados mediante los procedimientos expuestos».

Según el Juez de la Mata, Conde-Pumpido utilizó Bandenia Banca Privada, no autorizada para operar en España, para «llevar a cabo movimientos de fondos de forma paralela al sistema financiero ordinario” y blanquear fondos propiedad de Ángel Crispín Gilaranz, detenido en 2015, propietario del citado prostíbulo ‘Vive Madrid’ y acusado de liderar un organización dedicada a la trata de personas y al blanqueo de capitales. Conde-Pumpido era el abogado de Crispín Gilaranz.

No es esta la primera polémica de Conde Pumpido hijo. En 2015 salieron a la luz unos correos de éste dirigidos a la jueza de Lugo Pilar de Lara, instructora de la Causa Pokemon, un escándalo de corrupción a finales de la década pasada en la que Conde-Pumpido Jr. ejercía la defensa de José Ramón Gómez Besteiro. Según de Lara estos correos incluían «amenazas veladas», el abogado le solicitaba alejarse del caso hablaba de sus influencias en el Consejo General del Poder Judicial para el traslado a Gijón del que la jueza estaba pendiente. Un asunto que generó mucho ruido mediático cuando salieron a la luz los citados correos, debido a la posición del padre del abogado que ese momento estaba el Tribunal Constitucional, después de haber ocupado el cargo de Fiscal General del Estado durante los años de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.