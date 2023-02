Vuelve Villarejo: «Están preparando mi suicidio, así que no falta mucho para que todo salga a la luz»

Cuando empezaron los problemas judiciales del excomisario (actualmente se mantienen 36 piezas separadas en la Audiencia Nacional) empezó el mercadeo de la información.

Incluso un compañero suyo de prisión, abogado de profesión, anduvo por Madrid en sus salidas del penal haciendo gestiones en nombre de Villarejo, afirmando que el ex policía estaba dispuesto a pactar lo que fuera y amenazado con hundir el país.

El tipo, en la trena por blanqueo y cosas por el estilo, llegó a ofrecer material ‘por los bares’.

Dice Villarejo y puede ser otra de sus bravatas, que la información más sensible la tiene en el extranajero y, asegura, que sólo verá la luz si él fallece:

«En todo caso si la tengo o no de poco me vale porque por medida elemental de seguridad, mientras yo no vaya a recogerla no se la darán a nadie y salvo que yo me muera, eso imagino que no saldrá a la luz. Yo tengo asumido que están organizando mi suicidio, o sea, que no creo que pase mucho tiempo hasta que muchas cosas más salgan».