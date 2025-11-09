Juicio a García Ortiz, fiscal general de Sánchez, entre amnesias, móviles borrados y mensajes pringosos

Mienten más que hablan.

Y han destruido pruebas, como hacen mafiosos, ladroners de pacotilla y cornudos infieles.

La escena es realmente sorprendente: Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, se presenta en el Tribunal Supremo como acusado, aún ataviado con su toga y bajo la protección de un escolta oficial.

Jamás antes un fiscal general había ocupado el banquillo de los acusados en la historia reciente del país, y menos aún por un supuesto delito de revelación de secretos vinculado a la filtración de un correo confidencial sobre el caso que afecta a la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Este asunto, que podría haber sido solo una nota al pie en el interminable relato político nacional, se ha transformado en una auténtica pesadilla para García Ortiz.

El Supremo inició las diligencias en octubre de 2024 y programó el juicio oral para noviembre de 2025.

Política y justicia vuelven a cruzarse inevitablemente en España.

Todo parece girar alrededor del móvil adecuado: memoria selectiva frente mensajes olvidables… algunos decidieron borrar… mientras otros optaron por guardar para dejar huella.

El misterio de los móviles y la amnesia digital

Uno de los aspectos más intrigantes del proceso es el enigma que rodea a los teléfonos móviles del fiscal general. Los informes elaborados por la Guardia Civil indican que su dispositivo no contiene mensajes anteriores al 16 de octubre de 2024, lo que desde la UCO se califica como un “vaciado o borrado intencionado” llevado a cabo en dos ocasiones diferentes. La defensa argumenta que no hubo mala fe y presenta peritajes alternativos, pero el espectro del borrado sigue acechando el desarrollo del caso.

Este hecho contrasta notablemente con lo sucedido con la fiscal Pilar Rodríguez, cuya terminal sí conservó mensajes clave, lo que ha permitido reconstruir parte de la secuencia interna relacionada con la filtración. En su declaración, Rodríguez ha ofrecido una versión favorable a García Ortiz; sin embargo, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha señalado desde el principio al fiscal general como responsable de la filtración, aunque sin presentar pruebas directas.

La amnesia, las contradicciones y las versiones enfrentadas

El juicio se ha transformado en un verdadero campo de batalla verbal entre fiscales. Durante las primeras sesiones, hasta 40 testigos —fiscales, agentes de la UCO, periodistas y políticos— han pasado por la sala. Las declaraciones han puesto al descubierto profundas divisiones dentro de la cúpula del Ministerio Fiscal, con relatos completamente opuestos sobre lo sucedido. Mientras tres fiscales han defendido las acciones de García Ortiz, otros han expresado abiertamente sus sospechas sobre su papel en esta filtración.

La acusación intenta articular su relato apoyándose en elementos como el borrado de los dispositivos móviles y los testimonios críticos contra García Ortiz. Sin embargo, hasta ahora no ha habido pruebas directas que apunten inequívocamente al fiscal general como autor material de dicha filtración.

Moncloa, Leire Díez y el arte de manejar los hilos judiciales

Simultáneamente al juicio contra García Ortiz, otro nombre ha acaparado titulares: Leire Díez, conocida entre los pasillos de Ferraz y Moncloa como la “fontanera” del PSOE. Varios fiscales han señalado a Díez como una figura clave en una supuesta trama destinada a “limpiar” a los organismos judiciales de elementos incómodos, siguiendo presuntamente órdenes directas del presidente Pedro Sánchez.

Uno de los episodios más llamativos incluye una revelación hecha por Díez al fiscal Ignacio Stampa, a quien habría indicado que desde Moncloa “va a saber lo que tiene que hacer”, sugiriendo así una línea directa para influir sobre el fiscal general. Tanto Stampa como José Grinda, fiscales anticorrupción, han denunciado intentos de soborno y presiones ejercidas por Díez para influir en decisiones judiciales críticas relacionadas con investigaciones que afectan al entorno gubernamental.

Stampa incluso llegó a afirmar en su denuncia que tras la imputación de Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez, recibió una visita tanto de Díez como del empresario Javier Pérez Dolset para “revertir la situación, caiga quien caiga”. Todo esto aderezado con reuniones clandestinas, audios comprometidos e intercambios que parecen sacados directamente de un thriller judicial.

El protocolo de borrar: unos lo siguen, otros lo ignoran

El contraste entre el empeño mostrado por García Ortiz para eliminar sus mensajes y la despreocupada actitud adoptada por Pilar Rodríguez al conservar los suyos ha sido uno de los temas más comentados durante las sesiones del juicio. Al parecer, no todos los actores entendieron igual el protocolo establecido. Este desajuste ha permitido a los investigadores acceder a información crucial que podría haberse perdido para siempre en el olvido digital.

Más allá del caso específico en cuestión, esta controversia sobre el borrado sistemático de pruebas digitales ha reavivado un debate necesario acerca de la transparencia y responsabilidad dentro de las más altas instancias del Estado. La posibilidad real de que decisiones fundamentales queden supeditadas a lo que cada responsable decida borrar o guardar genera inquietud tanto en la opinión pública como entre sus propios colegas fiscales.

El caso Stampa, el ‘caso Tándem’ y los tentáculos de la presión política

El juicio contra García Ortiz no puede entenderse sin considerar simultáneamente el contexto del caso Stampa y el caso Tándem (Villarejo), dos expedientes especialmente sensibles para Fiscalía Anticorrupción en años recientes. Ignacio Stampa denunció que una trama liderada por Díez intentó devolverlo a la instrucción del caso Tándem a cambio de favores o silencio respecto a otras causas; una acusación que añade más leña al fuego sobre las presuntas injerencias políticas sobre fiscales.

Stampa sostiene que las presiones comenzaron cuando se complicaron las situaciones judiciales relacionadas con figuras cercanas a Moncloa; esto es especialmente cierto tras iniciarse diligencias contra Begoña Gómez y su hermano. Su relato está lleno insinuaciones e advertencias veladas corroboradas por otros fiscales así como por notas internas. No obstante, tanto Díez como el Gobierno rechazan cualquier vínculo orgánico con las acciones atribuídas a ella.

Un clima enrarecido y un futuro judicial incierto

Conforme avanza el Supremo hacia las fases finales del juicio, prevalece una atmósfera tensa dentro de la Fiscalía General. Este proceso ha dividido a la institución entre dos bandos irreconciliables; su cúpula está herida y su credibilidad se encuentra cuestionada. García Ortiz llegó al cargo como hombre cercano a Sánchez pero ahora enfrenta potencialmente seis años tras las rejas e inhabilitación sin precedentes para un fiscal general activo.

Para colmo, nuevas grabaciones emergen junto con supuestos sobornos e intercambio mutuo de acusaciones entre fiscales, jueces y políticos; todo ello dibuja un panorama institucional polarizado raras veces visto en democracia.

Curiosidades y datos singulares del proceso