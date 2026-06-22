Vergüenza absoluta: Perelló y el CGPJ ceden a la presión de Sánchez e inician el proceso para expedientar al juez Peinado por Begoña

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue avanzando en su totalitarismo.

En una decisión que abre un precedente preocupante, el Consejo General del Poder Judicial ha cedido a la presión del Ejecutivo encabezado por el líder socialista y ha decidido iniciar un proceso sancionador contra el juez Juan Carlos Peinado por su auto procesando a Begoña Gómez.

El auto dictado este sábado por el magistrado que instruye la causa que señala a la mujer del presidente del Gobierno por cuatro delitos impone medidas cautelares estándar, como la prohibición de salir del país, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada quince días en los juzgados ante la existencia de riesgo de fuga, y ha despertado la ira de Moncloa y Ferraz, que han movilizado todo su aparataje político y mediático para arremeter contra Peinado.

Además de intentar lincharlo socialmente, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España, Félix Bolaños, ha presionado fuertemente para que el órgano rector del Poder Judicial tomase alguna medida contra el juez instructor.

Se unió también el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. En su resolución, Peinado sostiene que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que protegen a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez podrían colaborar en una eventual fuga de Gómez. Esto ha escandalizado al ministro, que, pese a no acudir a los funerales de guardias civiles fallecidos en actos de servicio, ni cesar a la directora de la Benemérita por reunirse con la cloaquera Leire, ni atender tampoco a las reivindicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, introdujo un escrito recriminando esta frase y logró que el CGPJ se reuniese de emergencia ayer mismo.

Sin embargo, ha sido hoy cuando, en un pleno de una hora y media, han tomado la decisión de iniciar el proceso para expedientar por falta grave al magistrado instructor. En este sentido, han trasladado el asunto al promotor de la Acción Disciplinaria, que tendrá que analizar si se inicia o no el proceso contra Peinado.