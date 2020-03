Jacinto García Alonso: «Síndrome de Estocolmo en las Autonomías Catalanas»

Ante tanta noticia engañosa que a diario está emponzoñando la vida política en estas Autonomías, me atrevo a escribiros esta carta con la esperanza de que el contenido de la misma, os despierte del sopor en el que la propaganda sesgada y equivoca, os ha estado disfrazando las verdaderas intenciones de sus mentiras.

Porque debéis ser la fuerza que, porque los que habéis hecho a esas Autonomías prosperas, tenéis el derecho de participar activamente en su Política con vuestro esfuerzo, recalcando que la mayor parte de esta prosperidad se consiguió, indudablemente, con el sacrificio y el desgarro que en su momento supuso la necesidad de emigración que tuvisteis que realizar.

Porque, además, en aquellos momentos la mayoría de la economía y financiación española fueron dirigidas por aquel gobierno, denominado del “dictador”, hacia la economía vasca y catalana, haciendo posible el desarrollo que las mismas han adquirido durante tantos años, que dejaron marcado el desarraigo de las gentes durante la construcción de las mismas.

Porque si las leyes económicas señalan que el capital debe ir en busca de la mano de obra, en este caso que estamos resaltando, al hacerlo en contra de las mismas, no solo desequilibró el panorama del trabajo en España, sino que benefició, como no debéis olvidar, que la prosperidad aumentara en estas benditas tierras. Si no se hubiera beneficiado económicamente a dichas regiones, con la orden a las Cajas de Ahorros y Bancos de ayudar expresamente a las mismas, y se hubiera ordenado la dirección del capital hacía los lugares deprimidos, no hubierais tenido que emigrar y posiblemente, al crear las industrias en vuestros solares, esta prosperidad de la que gozáis debido fundamentalmente a vosotros; solamente gracias al esfuerzo, sacrificio y abnegación que habéis desarrollado aquí, la estaríais gozando en el solar que os vio nacer. Sin haber tenido que abandonarlo. Hablando vuestra lengua, que de alguna manera os quieren hacer olvidar y despreciando, con ello, los valores que habéis aportado y que he recordado hace un instante.

Con todo lo antedicho quiero resaltar, que vuestra contribución en aquel momento y en estos lugares os han hecho acreedores al reconocimiento de los mismos y vuestro derecho a poder influenciar en la política de estas tierras ¡su prosperidad está construida por vosotros, con vuestro esfuerzo y sacrificio!

A los partidos que pretenden abriros los ojos los están atacando desde todos los puntos de estas geografías y con malas artes, porque pretenden defender, con sus programas, lo resaltado en este mensaje. ¡No lo olvidéis!

La prosperidad de Cataluña, y Autonomía Vasca, es producto, en su mayor parte, de vuestro sacrificio. Bien es verdad que os ha enriquecido con el aprendizaje de su lengua y su cultura, pero ello no da derecho a ningún partido político a despreciaros a través de sus mensajes, como algunos lo hacen, orientando sus leyes en perjuicio de vuestros intereses, y lo que es más, haciendo olvidar la única verdad, como es que el desarrollo de esas Autonomías se debe a vosotros. ¡OS HABÉIS DEJADO ATRAPAR POR EL SÍNDROME DE ESTOCOLMO! Por eso os pido desde estas líneas vuestro apoyo a cualquier PARTIDO POLITICO que defienda vuestra libertad, libertad de lengua, de enseñanza y de reconocimiento de que habéis sido los artífices de su prosperidad. Os sugiero que comencéis a restablecer en vuestras mentes los recuerdos de los momentos sufridos…, y los gozosos. Aquellos para que os impulsen a reaccionar ante tanta mentira surgida de sus políticas y reclamar vuestros derechos conseguidos; y ante los gozos, porque si los compartís con quienes intentan ayudaros con políticas no excluyentes ni persecutorias, estáis consiguiendo el reconocimiento y la satisfacción de que no se pierda todo aquello por lo que habéis luchado siempre. ¡Será vuestra bandera!

Por todo ello, ante las graves consecuencias que suponen las políticas actuales; reflexionad profundamente y no permitáis que vuestro esfuerzo, vuestro desarraigo, el sacrificio que realizasteis por levantar vuestras familias en una tierra, entonces desconocida, sea manejado por ellos en beneficios que os niegan, apuntándoselo como suyos. Porque si lo permitís, no lo estáis haciendo en contra de Cataluña, sino a favor del reconocimiento de los derechos que vuestro esfuerzo reclama; de lo contrario no solo conseguirían una ilegal independencia lejos de la Carta Magna, estaríais contribuyendo a que ellos consumen, LA COLONIZACIÓN DE TODA ESPAÑA. Solo tenéis que mirar la cantidad de productos de todos los sectores del mercado español, las estanterías llenos de los productos que fabrican ayudados por “su dictador”, que dejó a España vacíada, en su beneficio . Reclamad vuestro derecho a poder participar, y ser defendidos en el reconocimiento de los mismos por los partidos a los que intentan arrinconar, y pensad en el ser humano que abandonó su tierra para enriquecer a éstas.