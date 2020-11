Manuel del Rosal: «Los Estados Unidos de Biden»

Uno, desde su modesta posición de hombre del común, no entiende que en Europa se tiren cohetes por la victoria de Biden. Será porque no conocen EEUU o, conociéndolo, hacen voluntarismo para mandarnos el mensaje de que con un gobierno demócrata Europa irá mejor.

Durante treinta años trabajé como delegado en una multinacional norteamericana y llegué a conocer más o menos la filosofía de los norteamericanos, sobre todo la de los norteamericanos que trabajan en el “business”. Cuando aquí en España preguntábamos a los gerifaltes norteamericanos tras la celebración de sus elecciones, quién las había ganado nos contestaban con una frase acuñada en EEUU: “Ha ganado el Chase Manhattan Bank, como siempre” Y siempre, ganara quien ganara las elecciones, contestaban igual. Es decir, siempre gana Estados Unidos y su sistema.

Para los norteamericanos lo prioritario es su país; y es por eso que los partidos ante las elecciones apuestan por su país, su patria, su nación. ¿Se han fijado en los lemas de Trump y Biden en estas elecciones? No, verdad. Lema de Trump: “Make América Great Again” (Hacer que América sea Grandiosa de nuevo) Lema de Biden: “Battle for the Soul of the Nation” (Luchemos por el alma de la nación) Como verán, ambos candidatos llevaban como prioritario a su país. Ni Biden ni Trump harían nunca nada que empeorara Estados Unidos. ¿Creen ustedes que Biden, ya presidente, cambiará su país en algo que le pueda perjudicar en su grandeza, en sus instituciones, en su filosofía, en sus conceptos de nación y de sociedad, en sus finanzas?

En Europa lanzan cohetes por haber ganado Biden. Uno se pregunta ¿por qué? Europa está muy lejos de Estados Unidos, tanto física como institucionalmente. Mientras en Estados Unidos todos sus ciudadanos se arropan bajo su bandera de las barras y las estrellas, en Europa, cada país va por libre y entre todos forman un puzle nunca encajado, nunca terminado, nunca unido. No entienden en Europa que una nación formada por estados esté al mismo tiempo unida bajo la protección de una única bandera; y no lo entienden porque Europa ni está ni ha estado, ni estará nunca unida. ¡Pero si en Europa hasta en algún país, como es el caso de España, se cuestiona su unidad, su historia y su soberanía! Mientras en Estados Unidos los candidatos llevan como premisa fundamental, como bandera, como enseña, como prioridad absoluta a su país, independientemente de sus luchas por el poder, en Europa los candidatos de los distintos países llevan como prioridad absoluta alcanzar el poder al precio que sea, prioridad que en algunos como España está por encima de la nación y de sus ciudadanos.

Termino preguntándome por qué Europa ha lanzado un castillo de fuegos artificiales por la victoria de Biden. Si en Europa creen que Biden va a tomar decisiones que beneficien a Europa en contra de los intereses de su país, es que Europa no conoce a los Estados Unidos, no se conoce a sí misma y no conoce el dicho: “Dios no ayuda a quien no se ayuda a sí mismo” ¿Se ayuda Europa en general y España en particular a sí mismas?