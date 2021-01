POR UNA MUY NECESARIA Y ACTIVA DEFENSA, EN ESPAÑA, EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, DE LA GRAN NACIÓN ESPAÑOLA, DENTRO Y FUERA DE ESPAÑA, DE UNA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA Y ECONOMIA DE MERCADO DE JUEGO, COMPETENCIA Y COOPERACIÓN LIMPIOS, QUE CONTRIBUYAN AL MEJOR DESARROLLO DEONTOLÓGICO DEMOCRÁTICO CONSTITUCIONAL, LEGAL, ETC.

TVE-TeleVisión Extranjera, no española, embaucadora, engañadora, escatimadora…, pues, el 31 de diciembre y comienzo del nuevo año, en la retransmisión de las campanadas de la entrada del nuevo año 2021 y despedida del 2020, desde la Puerta del Sol de Madrid, la capital de España, con las grandes presentadoras, profesionales televisivas españolas, Ana García Obregón y Anne Igartiburu; la televisión pública española, que emitía en todas sus cadenas, de forma vergonzosa, escandalosa, inadmisible, impresentable, increíble, etc., TVE ocultó, durante toda la retransmisión, la bandera nacional constitucional española (articulo cuatro/4 de la vigente Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978), lo que no hicieron las cadenas privadas españolas en sus programas de la entrada del nuevo año 2021.

Lo cual, además de ser totalmente inadmisible por parte de la principal cadena pública española de televisión, supone hacerle el juego al peor extremismo nacionalista, izquierdista, separatista, anti-español, anti-España, anti-nación española, anti-Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978, contrario a la bandera oficial nacional española, a la unidad de España, de la gran nación española, etc., y que vienen quemando, destruyendo, atacando, etc., etc., en bastantes casos, de forma totalmente impune. Lo que no se puede ni se debe admitir, tal y como sucede en las naciones democráticas mas desarrolladas y avanzadas.

Se imaginan ustedes que sucediese algo así en las televisiones públicas de las naciones democráticas más desarrolladas y avanzadas del mundo y de las que forma parte España, la nación española, que ocupa, en 2020, la posición número 13-14 en Producto Interior Bruto (PIB) de las 194 naciones reconocidas por la Organización de Naciones Unidas (ONU), la posición 28-31 de renta per capita de dicha clasificación. Y cuando, en el mundo y en 2020, hablan español mas de 585 millones de personas, el español representa el 10% del Producto Interior Bruto mundial de las transacciones económicas, en Estados Unidos hablan español 60 millones de personas, en Brasil 30 millones de personas, el español es igual en un 89% al gallego-portugués-brasileiro y que lo hablan en el mundo mas de 250 millones ese personas, etc.

Es decir, el español, lo hispano, ibérico, suponen un gran potencial socioeconómico, empresarial, cultural, etc., y, sin embargo, la televisión publica española oculta la bandera nacional constitucional española y el extremista Gobierno socialista-comunista PSOE (Partido Socialista Obrero Español), Unidos Podemos (UP), Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude, todo vale por el poder y muy injustos privilegios, etc.; este Gobierno extremista socialista-comunista, en los medios de comunicación, demás instancias de encarnación, socialización, etc., viene penalizando, muy grave, antidemocrática y anti-constitucionalmente, al español, todo lo español y para contentar a sus socios extremistas nacionalistas, izquierdistas, etc. anti-españoles, anti-España, anti-nación española y su sistema democrático constitucional español de monarquía parlamentaria de 1978, anti-Monarquía constitucional española, anti-unidad, integridad democrática y constitucional de España, de la gran nación española, anti-español, etc. Socios extremistas, entre los que figuran el brazo político de la banda terrorista nacionalista vasca, separatista, racista, socialista-comunista, castro-chavista, etc., ETA-Bildu, los extremistas golpistas ilegales, nacionalistas, izquierdistas, separatistas, racistas catalanes, etc.

Recordemos que la Nueva Internacional Comunista, el “Foro de Sao Paolo 1990”, fundado, en 1990, por Fidel Castro y Lula da Silva cuando se hundieron la Unión Soviética y el comunismo del este; este Foro neocomunista y de los viejos y nuevos extremismos identitarios, el “Foro de Sao Paolo 1990”, en su reunión, Encuentro Numero 23 en Managua (Nicaragua), en julio 2017, aprobó un documento de apoyo al referendum golpista e ilegal celebrado en Cataluña (España) el uno de octubre de 2017. A esta reunión del “Foro de Sao Paolo 1990”, celebrada en Managua (Nicaragua), en julio 2017, asistieron, desde España, las fuerzas extremistas, Izquierda Unida (IU) de la coalición Unidos Podemos (UP), Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y Candidatura de Unidad Popular (CUP).

Alguien debe dimitir, dar cuentas por este inadmisible, anti-español, anti-España, anti-nación española, anti-Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978, etc.; alguien debe dar cuentas, dimitir, ser cesado por este inadmisible comportamiento anti-España de TeleVisión Española-TVE, la televisión pública nacional, oficial española, que tiene de presupuesto, para el año 2021, 1.127 millones de euros, un 12,7% más que en 2020. Y que, en este caso de la retransmisión del Fin de Año 2020 y comienzo del 2021, y otros similares, la Televisión pública española se convierte, se viene convirtiendo en TeleVisión Extranjera (TVE) no española, anti-española, anti-España, embaucadora, engañadora, escatimadora de la bandera nacional constitucional española…

España, la gran nación española, como Alemania y otras grandes naciones democráticas, las mas desarrolladas y avanzadas, debe tener una televisión pública española y el resto de los medios servicios públicos, medios públicos, instancias publicas, etc., el resto de las instancias de encarnación, socialización, etc., que, a escala local, regional, nacional e internacional, etc., a todos los niveles, en todos los medios, instancias, sectores y campos sociales, interior y exteriormente, sirvan, y se tomen las debidas medidas para ello, bien medidas, explicadas, definidas, aplicadas, difundidas y controladas, para contribuir a la mejor y mas justa defensa de España, de la gran nación española, de todas y cada una de sus partes, de los españoles, de los ciudadanos de bien y por el bien, del mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, eficiente, con seguridad, garantías y justicias justas, etc.; el mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional español, de todas y cada una de las partes de España, de la Unión Europea, de las naciones hermanas hispanas, ibéricas, de “los pueblos de la Tierra”, como dice nuestra vigente Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978.

Y no, como viene sucediendo con el extremista Gobierno socialista-comunista, PSOE (Partido Socialista Obrero Español), Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude, etc. y sus socios extremistas socialistas-comunistas, izquierdistas, nacionalistas, etc., un sistema político politiquero, partidista, sectario, clientelar, malgastador, ineficiente, contaminador, lavador de cerebros, manipulador, corruptor-corrupto, de juego sucio…; un sistema anti-español, anti-España democrática constitucional de Monarquía parlamentaria de 1978, etc.; un sistema todo-vale por el poder y/o muy injustos privilegios, por descalificar, desprestigiar, deslegitimar, perseguir y liquidar-linchar a sus principales adversarios, competidores y críticos, a los que no se sometan a sus muy injustas, inadmisibles imposiciones, contaminaciones, lavados de cerebro, manipulaciones, sectarismos, corrupciones, juegos sucios…

La Unión Europa, las fuerzas democráticas constitucionales realmente españolas, representadas en las instituciones europeas y otras instancias internacionales, los españoles y ciudadanos de bien y por el bien, debe, deben intervenir, activamente, para defender en España, la nación española, en todas y cada una de sus partes, interior y exteriormente, una democracia representativa y economía de mercado de juego, competencia y cooperación limpios, con seguridad, garantías y justicia justas, y por el mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, competente, riguroso, critico positivo fundado (que sabe, debe saber, siempre, con deontología, honradez, humildad y el máximo rigor, aprender de los errores, fallos y fracasos propios, ajenos, etc.), responsable, respetuoso, eficiente, creativo, rentable-enriquecedor económica, social, sanitaria, asistencial, humana, integradora, medio-ambiental, ética, espiritualmente…

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; lunes, 04-01-21, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino-“O Bo Camiño”, Camino Largo, Camino de Nuestras Vidas en el Más Acá y Más Allá por El Bien – Camiño Longo, Camiño das Nosas Vidas no Máis Acó e Máis Alá polo Ben…