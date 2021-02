Séptimo aniversario de la muerte del genial José Luis Mari Solera «Licho», siempre presente

El 18 de febrero 2021 se celebra el séptimo aniversario de la muerte, del muy querido amigo (uno de los mejores y al que siempre que puedo, tengo oportunidad, trato de citar, recordar sus muy buenas, múltiples y diversas aportaciones, etc.), el gran José Luis Mari Solera “Licho”, ferrolano, compostelano , gallego, gran español y ciudadano universal, médico, doctor y catedrático, poeta, artista, músico y cantante, conferenciante, gran, muy positivo, generoso y comprometido creador, dinamizador social, que murió, en Santiago de Compostela (Galicia-España; ciudad a la que tanto amó, defendió y promocionó, como su Catedral, Camino, Ciudad Vieja-Monumental, etc., por buena parte del mundo, como a Galicia y España, la gran nación española, pero, también, lo hispano, ibérico); José Luis Mari Solera “Licho” murió el 18-02-14, a los 63 años, víctima de una grave enfermedad y rodeado de su familia y amigos.

José Luis Mari Solera “Licho”, el año 2010, presentó una nueva creación, genialidad suya, su “Obra Múltiple: Jaruleiro”, compuesta de un auto sacramental, un pergamino y una joya “Jaruleiro Peregrino, Camino de Santiago”. Cada año celebraba, en la finca de su casa de “A Pedra”-Recesende-Teo, cerca de Santiago de Compostela, una gran fiesta a la que que acudían diferentes personalidades, una cien personas procedentes de Galicia, España y otras naciones, y en la que entregaba el “Jaruleiro del Año”, la “Joya del Jaruleiro”, a distintas personas que José Luis Mari Solera elegía. El primer “Jaruleiro del Año”, “Jaruleiro de Honor”, le fue entregado al médico Gerardo Fernandez Albor, que había sido Presidente de la Xunta de Galicia-Gobierno autónomo gallego y que solía asistir a dicha y maravillosa fiesta.

José Luis Mari Solera “Licho” murió un martes y el viernes anterior a su muerte, muy enfermo, participó en “Trobeiros de Compostela” (con gran fuerza, pues, se transformó en antena); participó en el/su programa de televisión semanal que habíamos creado, él y el que suscribe (miguel cancio), junto a la periodista Susana López Carbia y Luis Pérez Fernández, director de la televisión del Grupo El Correo Gallego de Santiago de Compostela; programa televisivo, “Trobeiros de Compostela” (que se puede ver en Internet), que fue un gran éxito televisivo, tuvo un gran impacto, una gran repercusión mediática, cultural y social, estuvo en antena unos diez años y donde José Luis Mari Solera “Licho” pudo mostrar su genialidad, positividad y generosidad, su gran brillantez, formación, cultura, arte, simpatía y creatividad, pero, también, su gran y justo compromiso social.

José Luis Mari Solera “Licho”, además de un excelente, maravilloso amigo, gallego, español y ciudadano universal, ha sido una de las personas mas creativas y geniales que he tenido la gran suerte de conocer. En mi vida, dentro y fuera de España, me he encontrado con muy pocas personas tan geniales, creativas como José Luis Mari Solera “Licho”.

La misa que, todos los años desde su muerte, hemos venido celebrando, en Santiago de Compostela, por su alma y gracias al canónigo de la catedral de Santiago de Compostela, Elisardo Temperan Villaverde, lo que le agradecemos muy vivamente, se seguirá celebrando, pero, una vez que podamos hacer frente a la pandemia del coronavirus y, para que, así, puedan participar en la misma sus muchos amigos y conocidos, y que tanto lo apreciaban. De lo cual avisaremos puntualmente.

El genial, excelente amigo, gallego, español y ciudadano universal, y toda su obra, ejemplo de entrega y compromiso por y para el bien, seguirán siempre presentes entre nosotros, pues, siempre lo recordaremos. Lo que, siempre, es muy justo, bueno y necesario, reconocer, como es debido, a las personas de bien y por el bien como el genial José Luis Mari Solera “Licho”.

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; miércoles 17-02-21, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino-O Bo Camiño, Camino largo, Camino de nuestras vidas en el más acá y más allá por El Bien – Camiño longo, Camiño das nosas vidas no máis acó e máis alá polo Ben…