José Manuel García Albarrán: «La venganza, la revancha o el pacto oculto para el indulto»

Una vez más las vergüenzas de Sánchez y su gobierno se ponen al descubierto dentro de su política de ‘verdades a medias’ o si lo prefieren, de ‘mentiras ocultas’.

Sr. Sánchez, Presidente del Gobierno de España:

¿Hasta cuando cree que va a poder seguir engañándonos?

¿Hasta cuando va a seguir ninguneando y traicionando a la mayoría de las CC.AA en beneficio, exclusivamente, de las dos o tres de siempre?

¿Hasta cuando va a seguir intentando saltarse la Ley y hasta cuando va a continuar el sangrante agravio comparativo para conservar su apoyo y no perder su sillón?

Indignación sentimos una nada despreciable parte de los españoles al contemplar el día a día de sus vaivenes políticos ‘alentado’ por su gobierno al que sustentan unos socios cuyos objetivos son claramente destructivos para España como Nación, anticonstitucionales, antimonárquicos poniendo las miras en un descarado y deseado horizonte republicano que, parece ser, desde su gobierno contemplan con cierta condescendencia.

Pero quiero llamar la atención en este artículo, estimados lectores, sobre las inquietantes palabras que pronunció el lunes en comparecencia televisiva y posteriormente en el Congreso el Sr. Sánchez, como Presidente del Gobierno de España, al referirse al posible ‘indulto’ de los políticos golpistas catalanes que están presos por la ejecución del fallido ‘golpe de Estado’ del 1-O habiendo sido procesados y acusados de sedición -aunque fuese rebelión- malversación de caudales públicos y desobediencia.

Sr. Sánchez, usted acaba de dar un paso más para ‘blanquear’ y ‘defender’ la actitud de esos políticos presos cuyo único objetivo era y sigue siendo romper España, como bien claro lo ha expuesto el condenado Junqueras y ahora el flamante presidente de la Generalidad.

Usted Sr. Sánchez hizo un alegato defensivo del indulto a estos golpistas condenados por la justicia a 9 y 13 años de cárcel, además de su inhabilitación para ostentar cualquier cargo público.

Usted Sr. Sánchez ha repetido hasta cuatro veces ‘el mantra’ de que… “Hay que abogar por el diálogo frente a la venganza” y siguió afirmando… “Indultar significa concordia y ‘lo demás’ sería venganza o revancha”.

¿Lo demás? ¿Se refiere usted a que estén condenados por sentencia firme judicial?

En qué situación ha dejado al TSJ con estas ‘luminosas y preclaras afirmaciones’

¿Es que el TSJ les condenó sólo por venganza o por revancha?

A ver Sr. Sánchez, ¿Qué me estoy perdiendo?…

Pero claro cuando Carmen Calvo, ministra de la Presidencia y vicepresidenta del Gobierno habla en el Congreso de “las relaciones entre Cataluña y España” es que le ha traicionado su pensamiento o puede ser que, de forma impensada, haya revelado las intenciones finales de su gobierno… ¿No?

Pero, afortunadamente, el Tribunal Supremo no ha tardado ni 24 horas en darle un varapalo jurídico y dejar en evidencia sus pretensiones y en ridículo su ‘interesado alegato’, al considerar dicho Tribunal que: “No ve razones jurídicas, de equidad, utilidad pública ni arrepentimiento que justifiquen el indulto parcial o total de los condenados por el llamado Procés” ¡Magnífico!

Ahora ‘la pelota está en el tejado de Moncloa’ ¡Estaremos atentos!

Una vez más ha estado ‘sembrao’ en sus afirmaciones, porque me temo que fuera de España sus palabras se pueden haber interpretado como un mensaje de considerarles ‘presos políticos’, en vez de lo que son, ‘políticos presos’, siendo la primera acepción la que han pretendido hacer creer a Europa los partidos independentistas y el prófugo -que no exiliado- ex presidente Puigdemont.

Por cierto ¿Cuando van a presionar a Bruselas para que se cumpla su orden de extradición y pueda ser juzgado en España?

En fin, más de lo mismo señores del gobierno… nos siguen

‘remintiendo’ es decir, mintiendo con repetición, continuidad y alevosía porque en el fondo su única escapatoria para seguir en el gobierno pasa por el apoyo de…

** Los catalanes (indultos, cesiones económicas, jurídicas y quién sabe si consentimiento de un ‘referéndum light’ para la autodeterminación)

** Los vascos (acercamiento de presos etarras con delitos de sangre -20 al mes- desde hace meses y otras cesiones penitenciarias que pueden constituir una especie de ‘independencia’ progresiva solapada)

** Los navarros, quienes llevan al Senado la proposición de disolver el Grupo de Montaña de la Guardia Civil -GREIM- así como la desaparición del Sector de Tráfico (200 profesionales y sus familias pendientes de saber su próximo paradero) todo ello para transferir las competencias a la Policía Foral, evidente decisión política, aunque sea en contra de la opinión de un gran número de navarros que abogan porque siga la G.C. de Tráfico y no se disuelva el GREIM ubicado en El Roncal (Navarra) que tan extraordinarios servicios ha prestado salvando las vidas de innumerables montañeros.

Nadia Calviño, ministra de Economía y vicepresidenta segunda del gobierno, dice que “Gracias a la política fiscal y económica este gobierno se ha ganado la credibilidad de la mayoría de sus socios europeos”

Pero perdone tengo una duda ¿se refiere a la anterior, a la actual o a la próxima?

Y para terminar la guinda la pone, como es ya habitual María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, quien refiriéndose a la entrada y estancia del líder del Frente Polisario en España dijo:

“El líder del Frente Polisario no entró con una identidad falsa, entró con una identidad diferente…”

Definitivamente su fuerte no es el léxico y la gramática, creo que para ser portavoz del gobierno se le debería exigir un poquito más… ¿No creen?

Por cierto termino advirtiéndoles que no intenten engañar también con la vacunación del Covid-19…

Los vacunados con la primera dosis de Astra Zéneca nos vacunaremos, cuando nos toque, con la segunda dosis de Astra Zéneca, es lo correcto, y sin firmar ningún consentimiento ya que nos obligaron al grupo de 60-69 años sin posibilidad de usar otra.

Si no tienen suficientes dosis vayan comprándolas, que hasta agosto tienen tiempo.

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado