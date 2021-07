Vivan Cuba, Argentina, Venezuela, etc. libres, democráticas, con seguridad, garantías y justicia justas. Patria y Vida

España (la nación española tiene muy grandes, históricos, familiares, etc. vínculos con Cuba, pero, también, con Argentina, Venezuela, etc.); España, la Unión Europea (UE), Estados Unidos, Occidente, la Organización de Estados Americanos (OEA), etc. deben apoyar, justa, democrática, firme, activa y eficientemente, al pueblo cubano. El cual, frente a la muy cruel dictadura, tiranía comunista cubana, al implacable corruptor-corrupto, destructivo y ultrarrepresor, controlador, contaminador, lavador de cerebros, manipulador… régimen totalitario comunista cubano, marxista-leninista, castrista-guevarista; el cual, el pueblo cubano, de forma masiva, el domingo once (11) de julio 2021, ha salido a la calle, pacíficamente y en toda Cuba, en gran número de ciudades, numerosos puntos de Cuba, coreando los eslóganes, entre otros, “Abajo el comunismo, arriba el pueblo cubano”, “Libertad, Libertad, Libertad”, “Viva Cuba Libre”, “Abajo la dictadura”, “Patria y Vida”…, y para defender los derechos humanos, la libertad y democracia para Cuba con seguridad, garantías y justicia justas; para defender la Dignidad de Cuba.

Ante el gran éxito nacional e internacional de las manifestaciones del pueblo cubano, la muy ultrarrepresora dictadura comunista cubana respondió, una vez más, con una violentísima represión, suprimió Internet, disparó contra cubanos que se manifestaban y hay muertes por disparos, detuvo con la máxima violencia a cientos y cientos de cubanos, entre ellos a numerosos periodistas, luchadores por los derechos humanos, la libertad y democracia con seguridad, garantías y justicia justas para Cuba.

En Cuba comunista, como vienen denunciado muchos cubanos, no hay comida, medicinas (la pandemia del coronavarius viene haciendo estragos, causando mucho daño en Cuba), no hay libertad…, hay numerosos, continuos apagones, la corrupción y máxima represión, control ultrarrepresivo, controlador, contaminador, manipulador, etc. lo invade todo, desde hace 62 años, que el socialismo-comunismo marxista-leninista, castrista-guevarista tomó Cuba violentamente, con el apoyo del comunismo internacional, etc.

En Cuba comunista, se vienen violando, continua, permanente y muy gravemente, los derechos humanos mas elementales, la libertad y democracia con seguridad, garantías y justicia justas, y se viene tratando de extender, internacionalmente, el viejo y nuevo socialismo-comunismo, los viejos y nuevos extremismos identitarios, con el decisivo apoyo de la nueva internacional socialista-comunista, es decir, del Foro de Sao Paolo 1990 (fundado por Fidel Castro y Lula da Silva, en Sao Paolo-Brasil, 1990, cuando se hundieron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas/URRS/Unión Soviética y el comunismo del este) y sus extremistas regímenes, fuerzas, medios, instancias, movimientos, redes, etc., y, lo que es clave, con el decisivo, primordial, esencial apoyo de Rusia putinista (antes la Unión Soviética-Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas/URSS), de China comunista, Irán fundamentalista islámico, Turquía erdoganista, etc.

Cuba comunista, en 2021, tiene un salario mínimo mensual de 15 euros, Venezuela neocomunista entre 2 y 8 euros al mes y Argentina extremista populista izquierdista de 270 euros al mes. España, en 2021, tiene un salario mínimo mensual de 1.108 euros (12 meses; 950 euros, 14 meses) y es de la naciones democráticas mas desarrolladas y avanzadas que tiene uno de los salarios mínimos mas bajo.

Cuba, Argentina y Venezuela, antes de que estas naciones fueran tomadas por el extremismo socialista-comunista, izquierdista, populista y que las ha hundido; Cuba, Argentina y Venezuela, junto a los Estados Unidos, eran las naciones del mundo que atraían mas emigrantes, buena parte de ellos españoles (gallegos, asturianos y de otras partes de España).

En la actualidad, julio 2021, en el mundo hablan español mas de 585 millones de personas, las transacciones económicas en español representan el 10% del Producto Interior Bruto (PIB) mundial, en Estados Unidos del orden de 60 millones de personas hablan español, etc.; en el mundo, al mismo tiempo, hablan gallego-portugués-brasileiro, que es igual al español en un 89%, del orden de 250 millones de personas. Es decir, las naciones hispánicas, ibéricas, que hablan español, gallego-portugués-brasileiro, tienen un gran, inmenso potencial para mejorar su desarrollo y que debe ser potenciado mucho mejor, interior y exteriormente, y que debe ser, necesariamente, deontólogico, democrático, de juego, competencia y cooperación limpios, honrado, constitucional, legal, integrador, profundamente humano, responsable, riguroso, competente, cooperativo, eficiente, creativo, rentable-enriquecedor económica, social, sanitaria, asistencial, humana, educativa, cultural, profesional, laboral, medioambiental, ética, espiritualmente, etc., que libere las energías mas justas, positivas y enriquecedoras, sabiendo, siempre, de forma honrada, muy humilde y rigurosa, aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos en la búsqueda, lucha, honrada, muy humilde, activa y rigurosa, por el mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, humano, integrador, eficiente, creativo, etc., por la verdad justa y responsable, por el bien.

Por todo ello, es fundamental, en España, etc., individual y socialmente, defender, democráticamente, con justicia justa, muy firme y activamente; defender, en/para Cuba, Venezuela, Argentina, etc., los derechos humanos, la democracia con seguridad, garantías y justicia justas, y para que estas muy queridas naciones hermanas, cuanto antes, se democraticen como es debido y formen parte de las naciones democráticas mas desarrolladas y avanzadas.

VIVAN CUBA, ARGENTINA, VENEZUELA… LIBRES, DEMOCRÁTICAS, CON SEGURIDAD, GARANTÍAS Y JUSTICIA JUSTAS, PATRIA Y VIDA (las radios, medios de comunicación, etc. creo que deben emitir esta gran canción cubana “Patria y Vida”, símbolo de la mejor y mas digna lucha del pueblo cubano en defensa de los derechos humanos, de la libertad y democracia, de la dignidad de Cuba, de los cubanos, de la ciudadanía de bien y por el bien allí donde esté).

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; jueves, 15 julio 2021 (Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino-“O Bo Camiño”, Camino largo, Camino de nuestras vidas en el más acá y más allá por El Bien – Camiño longo, Camiño das nosas vidas no máis acó e máis alá polo Ben…